Un influencer ofrecía "galletas mágicas" en Carlos Paz y terminó detenido

VENDÍA "GALLETAS MÁGICAS": TERMINÓ DETENIDO Y CON SU CASA ALLANADA

Villa Carlos Paz | Córdoba pic.twitter.com/6L12Loff9k — Vía Szeta (@mauroszeta) September 24, 2026

La detención del influencer

Un video mostró al influencer anunciando las galletas de manera pública y directa. Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA) intervinieron de inmediato y lo capturaron. Junto a él fue detenida una mujer mayor de edad, formando una pareja que comercializaba los productos en plena vía pública durante el evento.

Tras la aprehensión, se secuestraron las galletas que estaban ofreciendo en el momento. La Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en la ciudad de Córdoba donde se hallaron 1.234 gramos de marihuana y 563 gramos de brownies elaborados con cannabis sativa.

Las drogas que tenía en su poder el influencer cordobés.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Carlos Paz. Ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Las autoridades destacaron que la comercialización se realizaba de forma abierta, utilizando el megáfono para atraer a los participantes de la Fiesta de la Primavera, un evento que concentra gran cantidad de jóvenes y turistas.

Gonzalo Bermúdez es reconocido en la escena cordobesa del freestyle como impulsor de competencias como Only Bars, vinculadas en el pasado a instancias de Red Bull Batalla. Su actividad como influencer incluía contenidos personales y acciones en la vía pública, lo que contrastó fuertemente con el desenlace de su detención