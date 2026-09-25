Durante los festejos por el Día de la Primavera en Carlos Paz, un hecho insólito captó la atención del público y de las autoridades. Un influencer que ofrecía a través de un megáfono unas "galletas mágicas" terminó allanado y detenido con drogas.
Un influencer ofrecía "galletas mágicas" en Carlos Paz y terminó detenido
El influencer fue filmado y tras la viralización del video se realizó un allanamiento en su domicilio
Gonzalo Bermúdez, conocido en las redes sociales y en el ambiente del freestyle como Sarca, recorría la Costanera y las inmediaciones del Estadio Arena ofreciendo abiertamente “galletas mágicas” con un megáfono.
El joven, oriundo de Carlos Paz y con presencia en Instagram y TikTok vinculada al rap y a contenidos de freestyle, promocionaba los productos entre los asistentes a la multitudinaria celebración. Pero nunca se imaginó lo que vendría después.
La detención del influencer
Un video mostró al influencer anunciando las galletas de manera pública y directa. Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA) intervinieron de inmediato y lo capturaron. Junto a él fue detenida una mujer mayor de edad, formando una pareja que comercializaba los productos en plena vía pública durante el evento.
Tras la aprehensión, se secuestraron las galletas que estaban ofreciendo en el momento. La Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en la ciudad de Córdoba donde se hallaron 1.234 gramos de marihuana y 563 gramos de brownies elaborados con cannabis sativa.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Carlos Paz. Ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Las autoridades destacaron que la comercialización se realizaba de forma abierta, utilizando el megáfono para atraer a los participantes de la Fiesta de la Primavera, un evento que concentra gran cantidad de jóvenes y turistas.
Gonzalo Bermúdez es reconocido en la escena cordobesa del freestyle como impulsor de competencias como Only Bars, vinculadas en el pasado a instancias de Red Bull Batalla. Su actividad como influencer incluía contenidos personales y acciones en la vía pública, lo que contrastó fuertemente con el desenlace de su detención
En pocas palabras
- Influencer detenido: un influencer de Carlos Paz fue arrestado por vender "galletas mágicas" con drogas.
- Allanamientos y secuestro: se secuestraron galletas y se halló 1.234 gramos de marihuana y brownies en un allanamiento.
- Causa judicial: la fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Carlos Paz investiga la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.