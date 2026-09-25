Uno de los momentos más ansiados de un preso, previo a quedar totalmente libre, son las salidas transitorias. A principios de este año, un condenado por narcotráfico obtuvo el beneficio pero desaprovechó la oportunidad: cometió un abuso sexual y ahora deberá estar más tiempo alojado en la cárcel.
Un narco estaba por quedar libre pero abusó de una sobrina en una salida transitoria y volvió a ser condenado
Daniel Matías Álvarez (35) admitió el abuso sexual ocurrido a principios de este año y ahora seguirá preso hasta el 2027
Daniel Matías Álvarez, de 35 años, volvió a escuchar que un juez lo declara culpable. Este viernes, admitió haber cometido el abuso sexual de una sobrina, hecho ocurrido a principios de año en una casa en Guaymallén donde gozaba de una salida transitoria -ver más abajo-.
La jueza Julieta Espínola lo condenó a 1 año y 5 meses de prisión bajo la calificación de abuso sexual simple y declaró su reincidencia. De esta forma, recuperará su libertad a mediados de agosto de 2027, según detallaron fuentes judiciales.
El abuso sexual en una salida transitoria
Daniel Álvarez fue detenido por primera vez el 9 de abril de 2022 con una considerable cantidad de drogas que tenía para vender. Un año después fue condenado a 4 años de prisión. El 9 de mayo pasado cumplía esa condena por narcotráfico e iba a quedar en total libertad. Pero eso no ocurrió.
Es que meses antes de eso, mientras el preso se encontraba de salida transitoria en la casa de sus padres ubicada en Guaymallén, una sobrina de 17 años denunció que sufrió un abuso sexual por parte del hombre.
Fue el 31 de enero pasado cuando varias adolescentes se encontraban durmiendo en colchones tirados en un domicilio ubicado en la localidad de Belgrano, Guaymallén. Estaban haciendo una pijamada en la casa de sus abuelos.
En un momento de la noche, cerca de las 4, la menor de 17 años se despertó y vio que su tío estaba detrás suyo. El preso se fue rápidamente del lugar, pero la víctima notó que tenías sus prendas íntimas mojadas.
Según sostiene la investigación, en base al relato de la chica y de sus primas que estaban en el lugar, inmediatamente se largó a llorar y les dijo lo que había ocurrido. Cuando increparon a Daniel Álvarez por el abuso sexual les pidió perdón, les dijo que estaba drogado y que no se acordaba de nada.
En pocas palabras
- Condenado por narcotráfico: Daniel Matías Álvarez admitió haber cometido el abuso sexual de su sobrina durante una salida transitoria.
- Nueva condena: fue sentenciado a 1 año y 5 meses de prisión por abuso sexual simple, declarándose su reincidencia.
- Impacto en su libertad: su liberación se postergó hasta agosto del 2027.