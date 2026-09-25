Un narco estaba por quedar libre pero abusó de una sobrina en una salida transitoria y volvió a ser condenado

El preso acusado de abuso sexual tenía salidas transitorias de la cárcel federal de Cacheuta.

El abuso sexual en una salida transitoria

Daniel Álvarez fue detenido por primera vez el 9 de abril de 2022 con una considerable cantidad de drogas que tenía para vender. Un año después fue condenado a 4 años de prisión. El 9 de mayo pasado cumplía esa condena por narcotráfico e iba a quedar en total libertad. Pero eso no ocurrió.

Es que meses antes de eso, mientras el preso se encontraba de salida transitoria en la casa de sus padres ubicada en Guaymallén, una sobrina de 17 años denunció que sufrió un abuso sexual por parte del hombre.

Fue el 31 de enero pasado cuando varias adolescentes se encontraban durmiendo en colchones tirados en un domicilio ubicado en la localidad de Belgrano, Guaymallén. Estaban haciendo una pijamada en la casa de sus abuelos.

En un momento de la noche, cerca de las 4, la menor de 17 años se despertó y vio que su tío estaba detrás suyo. El preso se fue rápidamente del lugar, pero la víctima notó que tenías sus prendas íntimas mojadas.

Según sostiene la investigación, en base al relato de la chica y de sus primas que estaban en el lugar, inmediatamente se largó a llorar y les dijo lo que había ocurrido. Cuando increparon a Daniel Álvarez por el abuso sexual les pidió perdón, les dijo que estaba drogado y que no se acordaba de nada.