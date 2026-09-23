La Fiscalía pidió que Kumiko Kosaka pase 22 años en la cárcel por los abusos en el caso Próvolo II

Durante la tarde de este miércoles, el Tribunal Penal Colegiado escuchó los planteos del fiscal Alejandro Iturbide, de los abogados de las familias de las víctimas y de Carlos Varela Álvarez, defensor de la ex monja Kumiko Kosaka.

La audiencia judicial se desarrolló a partir de las 17 y fue a puertas cerradas por tratarse de un delito de instancia privada y para preservar la integridad e identidad de las víctimas.

En 2017, Kumiko Kosaka fue detenida por los abusos en el Próvolo. Quedó libre mientras se clausuraba la investigación. En 2023 fue absuelta en fallo unánime y hace poco más de un mes la Corte revirtió esa decisión y la condenó por abuso sexual. Ahora, se define cuántos años deberá pasar en prisión.

Completaron el Tribunal Penal Colegiado los jueces Federico Martínez y Juan Manuel Pina González. Carlos Torres participó como juez suplente, convocado para intervenir en caso de licencia o enfermedad de alguno de los titulares.

La ex monja Kumiko Kosaka, que está en libertad y vive en Buenos Aires, llegó al Polo Judicial casi 2 horas antes del comienzo de la jornada, en compañía de su abogado defensor, Carlos Varela Álvarez.

Kumiko Kosaka, condenada por la Corte en fallo 2 a 1

Se llegó a esta instancia de determinación de la cantidad de años de prisión para Kumiko Kosaka luego de que la Suprema Corte de Justicia la condenara en fallo dividido el 21 de agosto último.

Teresa Day y Silvina Miquel (conjueza civil en el rol de jueza de la Corte) se impusieron a Julio Gómez. Previamente, anularon la absolución de Kumiko Kosaka que el 18 de octubre de 2023 había dispuesto un Tribunal Penal Colegiado, tras 2 años de juicio por los abusos en el caso Próvolo II.

El 21 de agosto, la ex monja Kumiko Kosaka fue condenada por el fallo dividido de la Suprema Corte que firmaron los jueces Julio Gómez, Teresa Day y Silvina Miquel.

El máximo tribunal también confirmó la absolución de otras 8 mujeres que habían sido absueltas, como la monja Asunción Martínez y la representante legal del Próvolo de Luján, Graciela Pascual.