Caso Próvolo II: Kumiko Kosaka enfrenta una audiencia que podría mandarla a la cárcel

El juez Gabriel Bragagnolo determinará cuántos años deberá estar Kumiko Kosaka en la prisión por los abusos sexuales en el caso Próvolo II.

Se define el futuro de la ex monja Kumiko Kosaka

A la audiencia de este miércoles se presentarán la condenada ex monja Kumiko Kosaka -hoy radicada en Buenos Aires- con sus abogados, Carlos Varela Álvarez y Enoc Ortiz.

También, el fiscal jefe de la Unidad contra Delitos Sexuales, Alejandro Iturbide, y los abogados de familiares de víctimas de abusos sexuales en el caso Próvolo II. Ellos lograron que, el 21 de agosto último, la Suprema Corte de Justicia anule el fallo absolutorio de 2023 y condene a Kumiko Kosaka por abusos sexuales en un fallo dividido.

Los supremos Julio Gómez, Teresa Day y Silvina Miquel firmaron el fallo dividido que condenó a Kumiko Kosaka por los abusos sexuales en el caso Próvolo II. Foto: archivo

El juez Gabriel Bragagnolo escuchará a las partes en pugna tras lo cual tomará decisiones.

Kumiko Kosaka, entre la prisión y el nuevo capítulo en la Corte

Tras el fallo condenatorio de la Suprema Corte de Justicia, la defensa técnica de la ex monja Kumiko Kosaka presentó 2 recursos en el máximo tribunal bajo el argumento de que la sentencia firmada por Teresa Day, Silvina Miquel (votaron por la condena, en mayoría) y Julio Gómez (votó en disidencia) no está firme.

Se trata del Recurso Extraordinario Federal y del Recurso de Casación Horizontal para que la Corte revise el fallo y garantice el doble conforme.

La clave de la audiencia de cesura que comienza este miércoles está en saber si el juez Bragagnolo mandará a la cárcel a Kumiko Kosaka o esperará hasta que la Corte resuelva los planteos de la defensa técnica.

No se descarta que el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Alejandro Iturbide, solicite que la ex monja Kumiko Kosaka -dejó la orden religiosa en 2024- quede detenida tras la determinación de cuántos años deberá estar en la prisión y sea trasladada al complejo penitenciario de mujeres.

El fiscal Alejandro Iturbide promovió la apelación que terminó con la condena a Kumiko Kosaka en la Suprema Corte y la anulación del fallo absolutorio de 2023. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

La audiencia técnicamente denominada "de cesura" del caso Próvolo II es a puertas cerradas por tratarse de un delito de instancia privada y para proteger la integridad de las víctimas de abusos sexuales. La prensa tampoco tiene acceso a la sala por las mismas razones.

Kumiko Kosaka y la batalla jurídica del caso Próvolo II

El 18 de octubre de 2023, el tribunal integrado por Belén Salido, Gabriela Urciuolo y Belén Renna absolvió, por decisión unánime, a Kumiko Kosaka y a otras 8 mujeres al final del megajuicio Próvolo II por abusos sexuales que duró 2 años aproximadamente.

El Ministerio Público Fiscal y las familias de las víctimas acudieron a la Corte en Casación contra esa sentencia y el 21 de agosto lograron que el máximo tribunal la anulara y condenara a Kumiko Kosaka y confirmara la absolución de las demás mujeres, entre ellas la monja Asunción Martínez.

Asunción Martínez y Kumiko Kosaka, suerte dispar en el caso Próvolo II tras la sentencia de la Suprema Corte.

La Corte dijo, en su fallo dividido de agosto, que el Tribunal integrado por Salido-Urciuolo-Renna valoró las pruebas de manera sesgada sin tener en cuenta la perspectiva de las víctimas.

Para el abogado Carlos Varela Álvarez, la Corte careció de la proximidad que tuvieron esas magistradas durante todo el proceso penal que derivó en el fallo de absolución como para tener una dimensión real de lo ocurrido en el Instituto Próvolo.