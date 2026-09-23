Tras haber sido condenada en Casación por la Suprema Corte de Justicia como autora y partícipe de abusos sexuales en el caso Próvolo II, la ex monja Kumiko Kosaka enfrenta -desde este miércoles- la posibilidad de ser enviada a la cárcel por hasta 50 años.
Caso Próvolo II: Kumiko Kosaka enfrenta una audiencia que podría mandarla a la cárcel
Batalla jurídica en el Polo Judicial tras la condena de la Suprema Corte. La ex monja Kumiko Kosaka podría pasar hasta 50 años en prisión
A las 17.10, el juez penal Gabriel Bragagnolo dio por iniciada una audiencia en el Polo Judicial que podría terminar, esta misma noche, con la decisión de cuántos años debe pasar Kumiko Kosaka en la prisión.
Aunque no se descarta que el proceso pase a cuarto intermedio hasta otro día para arribar a la definición.
Se define el futuro de la ex monja Kumiko Kosaka
A la audiencia de este miércoles se presentarán la condenada ex monja Kumiko Kosaka -hoy radicada en Buenos Aires- con sus abogados, Carlos Varela Álvarez y Enoc Ortiz.
También, el fiscal jefe de la Unidad contra Delitos Sexuales, Alejandro Iturbide, y los abogados de familiares de víctimas de abusos sexuales en el caso Próvolo II. Ellos lograron que, el 21 de agosto último, la Suprema Corte de Justicia anule el fallo absolutorio de 2023 y condene a Kumiko Kosaka por abusos sexuales en un fallo dividido.
El juez Gabriel Bragagnolo escuchará a las partes en pugna tras lo cual tomará decisiones.
Kumiko Kosaka, entre la prisión y el nuevo capítulo en la Corte
Tras el fallo condenatorio de la Suprema Corte de Justicia, la defensa técnica de la ex monja Kumiko Kosaka presentó 2 recursos en el máximo tribunal bajo el argumento de que la sentencia firmada por Teresa Day, Silvina Miquel (votaron por la condena, en mayoría) y Julio Gómez (votó en disidencia) no está firme.
Se trata del Recurso Extraordinario Federal y del Recurso de Casación Horizontal para que la Corte revise el fallo y garantice el doble conforme.
La clave de la audiencia de cesura que comienza este miércoles está en saber si el juez Bragagnolo mandará a la cárcel a Kumiko Kosaka o esperará hasta que la Corte resuelva los planteos de la defensa técnica.
No se descarta que el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Alejandro Iturbide, solicite que la ex monja Kumiko Kosaka -dejó la orden religiosa en 2024- quede detenida tras la determinación de cuántos años deberá estar en la prisión y sea trasladada al complejo penitenciario de mujeres.
La audiencia técnicamente denominada "de cesura" del caso Próvolo II es a puertas cerradas por tratarse de un delito de instancia privada y para proteger la integridad de las víctimas de abusos sexuales. La prensa tampoco tiene acceso a la sala por las mismas razones.
Kumiko Kosaka y la batalla jurídica del caso Próvolo II
El 18 de octubre de 2023, el tribunal integrado por Belén Salido, Gabriela Urciuolo y Belén Renna absolvió, por decisión unánime, a Kumiko Kosaka y a otras 8 mujeres al final del megajuicio Próvolo II por abusos sexuales que duró 2 años aproximadamente.
El Ministerio Público Fiscal y las familias de las víctimas acudieron a la Corte en Casación contra esa sentencia y el 21 de agosto lograron que el máximo tribunal la anulara y condenara a Kumiko Kosaka y confirmara la absolución de las demás mujeres, entre ellas la monja Asunción Martínez.
La Corte dijo, en su fallo dividido de agosto, que el Tribunal integrado por Salido-Urciuolo-Renna valoró las pruebas de manera sesgada sin tener en cuenta la perspectiva de las víctimas.
Para el abogado Carlos Varela Álvarez, la Corte careció de la proximidad que tuvieron esas magistradas durante todo el proceso penal que derivó en el fallo de absolución como para tener una dimensión real de lo ocurrido en el Instituto Próvolo.
En pocas palabras
- Kumiko Kosaka: enfrenta una audiencia clave en el Polo Judicial para definir su condena.
- Caso Próvolo II: la Suprema Corte revocó el fallo absolutorio y la condenó por abusos sexuales.
- Defensa: la defensa de Kosaka presentó recursos para evitar una sentencia firme y la posible prisión de hasta 50 años.