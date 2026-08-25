El caso Próvolo vuelve a la Suprema Corte de Justicia, donde la monja Kumiko Kosaka apelará la condena fijada por el máximo tribunal por delitos sexuales en perjuicio de alumnos hipoacúsicos.
El caso Próvolo vuelve a la Corte tras la condena a la monja Kumiko Kosaka por delitos sexuales
Un mecanismo legal permite que 3 jueces de la Corte seleccionados por sorteo revisen la condena a Kumiko Kosaka impuesta por los supremos Day, Miquel y Gómez
Los abogados estudian dos opciones. El Recurso Extraordinario Federal y un mecanismo legal denominado Casación Horizontal. En este último caso, un Tribunal de la Suprema Corte de Justicia revisará la sentencia condenatoria de Kumiko Kosaka por el caso Próvolo 2, que terminó 2 a 1 por los votos de los jueces Teresa Day y Silvina Miquel (en mayoría) y Julio Gómez (en disidencia).
La posibilidad de que la condenada Kumiko Kosaka se presente en la Corte mediante un recurso de Casación Horizontal está señalada en la sentencia condenatoria del viernes último.
En la página 331 del fallo puede leerse: "De acuerdo con la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia en materia de Casación Horizontal y a los fines de garantizar el doble conforme, esta sentencia -que constituye la condena de Kumiko Kosaka- podrá ser revisada -por la vía del recurso de Casación- por esta misma Suprema Corte de Justicia con diversa integración de sus miembros".
Por ahora, el abogado Carlos Varela Álvarez estudia las opciones del Recurso Extraordinario Federal en primer termino. Luego, el de Casación Horizontal.
Qué es la Casación Horizontal aplicable en el caso Próvolo 2
La Casación Horizontal aplica en casos de personas que llegan a la Suprema Corte absueltas o condenadas por una calificación legal por un Tribunal Penal Colegiado y terminan condenadas o con una condena más grave por el máximo tribunal tras el proceso en Casación.
El derecho a apelar esa primera condena es lo que pone en marcha ese mecanismo jurídico.
En Mendoza hay antecedentes de cuando no se aplicó el mecanismo de Casación Horizontal: el caso del policía Oscar Gorigoitía, condenado, a fines de los ´90, a 14 años de cárcel por un caso de gatillo fácil y cuyo caso no fue revisado integralmente. Esto derivó, en 2019, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino por violación del derecho a esa segunda doble instancia de revisión.
El caso Arzuza, el primero en Casación Horizontal
Sí se aplicó en otros casos, como en el del cirujano Carlos Arzuza, juzgado y condenado por muertes derivadas de intervenciones quirúrgicas irregulares. Su defensa utilizó este criterio de revisión horizontal para cuestionar y debatir la condena impuesta en instancias de Casación.
El caso Arzuza sentó el precedente de revisión en Casación Horizontal.
Al habilitarse este mecanismo, otros magistrados de la misma jerarquía del tribunal penal revisaron la mensura y legalidad de la pena sin necesidad de elevar el caso directamente a la Corte Suprema de la Nación. Esto validó el proceso y otorgó firmeza a la pena de 11 años de prisión.
En pocas palabras
- Caso Próvolo: vuelve a la Corte para revisar condena a Kumiko Kosaka por delitos sexuales.
- Mecanismo legal: se aplicará Casación Horizontal o Recurso Extraordinario Federal.
- Antecedentes: la Corte revisará la sentencia con nueva integración para garantizar doble conforme.