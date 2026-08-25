El caso Próvolo vuelve a la Corte tras la condena a la monja Kumiko Kosaka por delitos sexuales

En la página 331 del fallo puede leerse: "De acuerdo con la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia en materia de Casación Horizontal y a los fines de garantizar el doble conforme, esta sentencia -que constituye la condena de Kumiko Kosaka- podrá ser revisada -por la vía del recurso de Casación- por esta misma Suprema Corte de Justicia con diversa integración de sus miembros".

Por ahora, el abogado Carlos Varela Álvarez estudia las opciones del Recurso Extraordinario Federal en primer termino. Luego, el de Casación Horizontal.

Qué es la Casación Horizontal aplicable en el caso Próvolo 2

La Casación Horizontal aplica en casos de personas que llegan a la Suprema Corte absueltas o condenadas por una calificación legal por un Tribunal Penal Colegiado y terminan condenadas o con una condena más grave por el máximo tribunal tras el proceso en Casación.

El derecho a apelar esa primera condena es lo que pone en marcha ese mecanismo jurídico.

En Mendoza hay antecedentes de cuando no se aplicó el mecanismo de Casación Horizontal: el caso del policía Oscar Gorigoitía, condenado, a fines de los ´90, a 14 años de cárcel por un caso de gatillo fácil y cuyo caso no fue revisado integralmente. Esto derivó, en 2019, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino por violación del derecho a esa segunda doble instancia de revisión.

El caso Arzuza, el primero en Casación Horizontal

Sí se aplicó en otros casos, como en el del cirujano Carlos Arzuza, juzgado y condenado por muertes derivadas de intervenciones quirúrgicas irregulares. Su defensa utilizó este criterio de revisión horizontal para cuestionar y debatir la condena impuesta en instancias de Casación.

El médico Carlos Arzuza, condenado a 11 de cárcel por las muertes de pacientes. Su caso fue tratado en Casación Horizontal.

El caso Arzuza sentó el precedente de revisión en Casación Horizontal.

Al habilitarse este mecanismo, otros magistrados de la misma jerarquía del tribunal penal revisaron la mensura y legalidad de la pena sin necesidad de elevar el caso directamente a la Corte Suprema de la Nación. Esto validó el proceso y otorgó firmeza a la pena de 11 años de prisión.