Caso Próvolo II: la Suprema Corte llamó a audiencia oral por el fallo absolutorio de 9 mujeres

Kumiko Kosaka 2025 La monja Kumiko Kosaka dijo que las denuncias y el juicio Próvolo II le "arruinaron la vida".

Caso Próvolo II: audiencia oral y decisión sobre la absolución de 2023

Se llegó a esta convocatoria de audiencia oral por parte de la Suprema Corte de Justicia, luego de que el tribunal competente rechazara, días atrás, la recusación del abogado Carlos Varela Álvarez quien, en representación de la monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, pidió el apartamiento de los magistrados.

Fue bajo el argumento de que una publicación periodística había anticipado la decisión jurídica por mayoría 2 a 1, sin revelar en qué sentido, antes de la realización de la audiencia oral que ahora fue convocada para el martes 16 de diciembre y que eso representaba la violación de derechos constitucionales. Reclamó, además, celeridad para resolver ya que, dijo, "llevamos casi 2 años esperando la audiencia oral".

El tribunal descartó el planteo del letrado desde el comienzo (técnicamente se denomina in limine) y señaló que más allá de las versiones públicas no se había tomado decisión alguna.

Caso Próvolo II: el largo juicio por abusos sexuales

Las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, Graciela Pascual, ex representante legal del Próvolo, y otras 6 mujeres, entre personal y profesionales de la institución, fueron absueltas en 2023 tras el juicio que duró más de 2 años.

provolo monja kumiko inocentes.jpg Tras el fallo absolutorio de 2023 por el caso Próvolo II, 8 de las 9 mujeres posaron con una bandera y proclamaron públicamente su inocencia.

El tribunal de sentencia que integraron Gabriela Urciuolo (hoy retirada de la actividad) y sus colegas María Belén Salido y María Belén Renna decidió, el 23 de octubre de 2023, absolver a las 9 mujeres acusadas de abuso sexual en distintos grados de responsabilidad: acción y omisión.

Las víctimas apelaron casi de inmediato ante la Suprema Corte cuya primera decisión, fechada a fines de ese año, determinó que el recurso de Casación contra el fallo absolutorio será analizado y resuelto por el Tribunal que integran Gómez, Day y Miquel y no por pleno de supremos, tal como reclamaron los abogados.