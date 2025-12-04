La Suprema Corte de Justicia puso fecha para la audiencia oral donde escuchará a todas las partes implicadas en el megajuicio por el Caso Próvolo II antes de definir si confirma o modifica la sentencia que en 2023 absolvió y liberó a 9 mujeres, entre ellas las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez y la ex representante legal de la institución, Graciela Pascual.
Caso Próvolo II: la Suprema Corte llamó a audiencia oral por el fallo absolutorio de 9 mujeres
El tribunal que integran Julio Gómez, Teresa Day y Silvina Miquel escuchará a los abogados el 16 de diciembre. Luego, confirmará o modificará el fallo que absolvió a 9 mujeres, entre ellas 2 monjas
El tribunal de la Suprema Corte que integran los supremos Julio Gómez y María Teresa Day y la camarista civil Silvina Miquel presidirá la audiencia el martes 16 de diciembre a las 17.30 en la sala 15 del Polo Judicial Penal.
Tras escuchar a los abogados de los denunciantes de abusos sexuales en el Instituto Próvolo de Luján -hoy convertido en la sede municipal-, los jueces Gómez, Day y Miquel pasarán a deliberar y, en fecha a determinar, se sabrá si confirman el fallo absolutorio de 2023 o si dictan nueva sentencia.
Caso Próvolo II: audiencia oral y decisión sobre la absolución de 2023
Se llegó a esta convocatoria de audiencia oral por parte de la Suprema Corte de Justicia, luego de que el tribunal competente rechazara, días atrás, la recusación del abogado Carlos Varela Álvarez quien, en representación de la monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, pidió el apartamiento de los magistrados.
Fue bajo el argumento de que una publicación periodística había anticipado la decisión jurídica por mayoría 2 a 1, sin revelar en qué sentido, antes de la realización de la audiencia oral que ahora fue convocada para el martes 16 de diciembre y que eso representaba la violación de derechos constitucionales. Reclamó, además, celeridad para resolver ya que, dijo, "llevamos casi 2 años esperando la audiencia oral".
El tribunal descartó el planteo del letrado desde el comienzo (técnicamente se denomina in limine) y señaló que más allá de las versiones públicas no se había tomado decisión alguna.
Caso Próvolo II: el largo juicio por abusos sexuales
Las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, Graciela Pascual, ex representante legal del Próvolo, y otras 6 mujeres, entre personal y profesionales de la institución, fueron absueltas en 2023 tras el juicio que duró más de 2 años.
El tribunal de sentencia que integraron Gabriela Urciuolo (hoy retirada de la actividad) y sus colegas María Belén Salido y María Belén Renna decidió, el 23 de octubre de 2023, absolver a las 9 mujeres acusadas de abuso sexual en distintos grados de responsabilidad: acción y omisión.
Las víctimas apelaron casi de inmediato ante la Suprema Corte cuya primera decisión, fechada a fines de ese año, determinó que el recurso de Casación contra el fallo absolutorio será analizado y resuelto por el Tribunal que integran Gómez, Day y Miquel y no por pleno de supremos, tal como reclamaron los abogados.