Un hombre que se mantuvo prófugo de la Justicia durante varios meses tras ser acusado del abuso sexual de su sobrina, fue capturado en Buenos Aires.
Le dijo a su mamá que era abusada por su tío, no le creyó pero el colegio tuvo una intervención clave
El hombre, prófugo de la Justicia durante meses, fue capturado en José C. Paz tras la denuncia del colegio, ya que su madre ignoró a la niña cuando le contó el abuso sexual
Las autoridades explicaron que la investigación avanzó gracias a la denuncia del colegio, debido a que la madre ignoró a la niña cuando le contó lo sucedido.
Así fue que tras mucho tiempo de búsqueda, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), capturaron en José C. Paz a un hombre de nacionalidad paraguaya, de 32 años, acusado del abuso sexual de su sobrina.
El abuso sexual de su sobrina
El hecho comenzó en 2022 cuando la menor le manifestó a su madre que su tío abusaba sexualmente de ella mientras dormía. La pequeña esperaba que la mujer la proteja, pero, no solo ignoró el pedido de ayuda, sino que además reaccionó violentamente contra ella, aplicando castigos físicos.
De acuerdo al relato de la propia víctima, la madre la golpeó bajo el argumento de que, al no haber presentado sangrado, no había sido violada por su hermano.
Ante la situación de extrema vulnerabilidad a la que se encontraba sometida la niña, quien presentaba una sintomatología compatible con los hechos relatados, el equipo de orientación del Instituto General José de San Martín tomó conocimiento del caso y se resolvió radicar la denuncia penal en marzo de 2024.
Avanzada la pesquisa, a partir del testimonio brindado por la menor en cámara Gesell y de las pericias practicadas, surgieron elementos para citar al imputado a prestar declaración indagatoria. No obstante, al momento de efectivizarse la diligencia, se escapó.
De esta manera, la Fiscalía ordenó al personal de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA inmediatas investigaciones. Fue así como, luego de arduas tareas de inteligencia, determinaron que el abusador sexual se ocultaba en un domicilio ubicado en José C. Paz, zona en la que fue detenido.
En pocas palabras
- Detenido por abuso: capturaron en José C. Paz a un hombre prófugo por el abuso sexual de su sobrina.
- Denuncia tardía: el colegio alertó a las autoridades luego de que la madre ignorara las revelaciones de la niña.
- Investigación clave: la víctima relató los abusos en cámara Gesell, permitiendo avanzar en la causa y la detención.