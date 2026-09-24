Le dijo a su mamá que era abusada por su tío, no le creyó pero el colegio tuvo una intervención clave

La PFA detuvo al sospechoso del abuso sexual de su sobrina. Imagen ilustrativa.

El abuso sexual de su sobrina

El hecho comenzó en 2022 cuando la menor le manifestó a su madre que su tío abusaba sexualmente de ella mientras dormía. La pequeña esperaba que la mujer la proteja, pero, no solo ignoró el pedido de ayuda, sino que además reaccionó violentamente contra ella, aplicando castigos físicos.

De acuerdo al relato de la propia víctima, la madre la golpeó bajo el argumento de que, al no haber presentado sangrado, no había sido violada por su hermano.

Ante la situación de extrema vulnerabilidad a la que se encontraba sometida la niña, quien presentaba una sintomatología compatible con los hechos relatados, el equipo de orientación del Instituto General José de San Martín tomó conocimiento del caso y se resolvió radicar la denuncia penal en marzo de 2024.

La víctima de abuso sexual ocurrió en cámara Gesell.

Avanzada la pesquisa, a partir del testimonio brindado por la menor en cámara Gesell y de las pericias practicadas, surgieron elementos para citar al imputado a prestar declaración indagatoria. No obstante, al momento de efectivizarse la diligencia, se escapó.

De esta manera, la Fiscalía ordenó al personal de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA inmediatas investigaciones. Fue así como, luego de arduas tareas de inteligencia, determinaron que el abusador sexual se ocultaba en un domicilio ubicado en José C. Paz, zona en la que fue detenido.