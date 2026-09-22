Gonzalo Andueza, el hombre asesinado en el barrio de Colegiales, Buenos Aires, y su agresor se conocían. La fiscalía tiene como principal móvil del crimen que esa noche existió una pelea relacionada a la actividad que cada uno hacía.
Uno fan del boxeo, otro de las artes marciales: el motivo por el que habría ocurrido el crimen de un profesor
De acuerdo a la reconstrucción inicial del crimen, tanto la víctima como el detenido habrían discutido reiteradas veces esa noche porque “uno defendía el boxeo y otro artes marciales”
El profesor de boxeo fue asesinado el domingo por la madrugada en una plaza donde recibió un disparo en el abdomen, que le provocó su muerte horas después en el Hospital Pirovano. Con la información obtenida de las cámaras de seguridad y testigos del hecho, la Policía de Buenos Aires logró detener horas después al principal acusado cuando intentaba darse a la fuga.
El caso quedó en manos del fiscal Andrés Esteban Madrea, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 14, quien ya tiene una primera hipótesis sobre el móvil del crimen.
El motivo que desató el crimen
No fue un robo, se conocían. De acuerdo a la información aportada por fuentes judiciales, Gonzalo Andueza se reunió con varios de sus alumnos del gimnasio y en dicha juntada también estaba el acusado, identificado como Ariel. “No sabemos si fue un festejo de cumpleaños, pero se reunieron, a las horas se aburrieron y fueron a un bar por Palermo, hasta que decidieron al tiempo ir hasta el Parque Ferroviario Colegiales”, detallaron.
De acuerdo a la reconstrucción inicial, tanto la víctima como el detenido habrían discutido reiteradas veces esa noche porque “uno defendía el boxeo y otro artes marciales”. Antes del crimen hubo un nuevo altercado, momento en el que sacó un arma y le disparó, para luego darse a la fuga. “Ariel también hacia una actividad de lucha, por eso llama la atención el motivo por el que llevaba un arma consigo, si tenía habilidad de defensa”, remarcaron.
El joven detenido no es sicario y se trata de determinar si existía algún conflicto previo que lo llevó a tener en su riñonera un arma esa noche. “Se escondió en la casa que había sido de su mamá a pocas cuadras del hecho y al mediodía del domingo trató de contactarse con uno de los chicos que estuvo esa noche para saber si Gonzalo Andueza estaba vivo, pero no le respondió”, sumaron.
Ariel integraba un grupo de WhatsApp del gimnasio y allí varios de los participantes comentaron que la víctima había fallecido: “Es por estos mensajes que decide constatar si era verdad su muerte”. En el lugar del crimen se incautó una vaina que ya fue derivada a balística para su pericia, resultado que se conocerá dentro de 20 días. El joven continuará detenido mientras avanza la investigación.
En pocas palabras
- Crimen y móvil: asesinado un profesor de boxeo en Colegiales tras una discusión por diferencias deportivas.
- Detención y contexto: el agresor, conocido de la víctima, fue detenido; se investiga si hubo un conflicto previo.
- Investigación en curso: se perita un proyectil incautado y el detenido permanece bajo custodia.