Uno fan del boxeo, otro de las artes marciales: el motivo por el que habría ocurrido el crimen de un profesor

El boxeador que fue víctima del crimen en una plaza.

El motivo que desató el crimen

No fue un robo, se conocían. De acuerdo a la información aportada por fuentes judiciales, Gonzalo Andueza se reunió con varios de sus alumnos del gimnasio y en dicha juntada también estaba el acusado, identificado como Ariel. “No sabemos si fue un festejo de cumpleaños, pero se reunieron, a las horas se aburrieron y fueron a un bar por Palermo, hasta que decidieron al tiempo ir hasta el Parque Ferroviario Colegiales”, detallaron.

De acuerdo a la reconstrucción inicial, tanto la víctima como el detenido habrían discutido reiteradas veces esa noche porque “uno defendía el boxeo y otro artes marciales”. Antes del crimen hubo un nuevo altercado, momento en el que sacó un arma y le disparó, para luego darse a la fuga. “Ariel también hacia una actividad de lucha, por eso llama la atención el motivo por el que llevaba un arma consigo, si tenía habilidad de defensa”, remarcaron.

Ariel, el único detenido que tiene el crimen del boxeador.

El joven detenido no es sicario y se trata de determinar si existía algún conflicto previo que lo llevó a tener en su riñonera un arma esa noche. “Se escondió en la casa que había sido de su mamá a pocas cuadras del hecho y al mediodía del domingo trató de contactarse con uno de los chicos que estuvo esa noche para saber si Gonzalo Andueza estaba vivo, pero no le respondió”, sumaron.

Ariel integraba un grupo de WhatsApp del gimnasio y allí varios de los participantes comentaron que la víctima había fallecido: “Es por estos mensajes que decide constatar si era verdad su muerte”. En el lugar del crimen se incautó una vaina que ya fue derivada a balística para su pericia, resultado que se conocerá dentro de 20 días. El joven continuará detenido mientras avanza la investigación.