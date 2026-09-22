Pasadas las 13 de este martes se confirmó la muerte de Morena González, la joven de 18 años que fue atropellada por un Chevrolet 400 cuyo piloto corría en las Picadas de Lavalle el domingo pasado. Estaba muy grave internada en terapia intensiva del Central.
Murió Morena, la joven atropellada por un piloto de las Picadas de Lavalle
La joven de 18 años había sufrido múltiples fracturas al ser embestida por un Chevrolet 400 que colisionó contra las gradas de las Picadas de Lavalle
El auto se salió de las pistas e impactó de lleno contra el muro de contención y contra las gradas en las que estaba Morena, su hermano y otros familiares.
En el momento fue llevada al hospital Sícoli y luego derivada de urgencia al Central, a donde fue internada en terapia intensiva con respirador automático. Según contó a este diario su padre Genaro González, la joven había sufrido múltiples fracturas luego de ser aplastada por una parte del muro de contención.
Junto a ella estaba también su hermano, que sufrió lesiones y terminó con 7 puntos de sutura, y otras dos personas que sufrieron diversas lesiones.
En este video, el periodista Marcos Barrera comentó el momento del hecho, antes de que se conociera el triste final de Morena:
El fuerte choque en las Picadas de Lavalle que pone la lupa en el piloto
El fatal accidente que protagonizó el piloto Horacio Ortiz, que comandaba un Chevrolet 400 azul patente WPD237, pone en la lupa las condiciones en que se realizan esas picadas.
No sólo por las medidas de seguridad del predio y de la asistencia con las que cuenta la organización, sino también por las condiciones que deben cumplir los pilotos que corren esas Picadas de Lavalle.
De hecho, antes de que se confirmara la muerte de Morena, su familia buscó asesoramiento de un abogado, y pretende corroborar las condiciones en que se encontraba el piloto en el momento del accidente. Puntualmente quieren saber si se comprobó si el piloto había ingerido alcohol antes de iniciar la carrera.
Diario UNO también intentó confirmar ese dato, y desde la Justicia respondieron el lunes a la tarde que aún no se había incorporado a la causa la prueba de alcoholemia que se le habría realizado al piloto.
Tras confirmarse el deceso de Morena, la causa que comanda la fiscal Gisela Lana ahora se investiga como un homicidio culposo.
En pocas palabras
- Fallecimiento: murió Morena González, joven de 18 años, tras ser atropellada en las Picadas de Lavalle.
- Accidente: un Chevrolet 400 se salió de la pista e impactó contra las gradas donde se encontraba la víctima.
- Estado inicial: la joven fue internada en terapia intensiva con respirador automático tras el impacto.