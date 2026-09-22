Murió Morena, la joven atropellada por un piloto de las Picadas de Lavalle

Junto a ella estaba también su hermano, que sufrió lesiones y terminó con 7 puntos de sutura, y otras dos personas que sufrieron diversas lesiones.

En este video, el periodista Marcos Barrera comentó el momento del hecho, antes de que se conociera el triste final de Morena:

El fuerte choque en las Picadas de Lavalle que pone la lupa en el piloto

El fatal accidente que protagonizó el piloto Horacio Ortiz, que comandaba un Chevrolet 400 azul patente WPD237, pone en la lupa las condiciones en que se realizan esas picadas.

No sólo por las medidas de seguridad del predio y de la asistencia con las que cuenta la organización, sino también por las condiciones que deben cumplir los pilotos que corren esas Picadas de Lavalle.

De hecho, antes de que se confirmara la muerte de Morena, su familia buscó asesoramiento de un abogado, y pretende corroborar las condiciones en que se encontraba el piloto en el momento del accidente. Puntualmente quieren saber si se comprobó si el piloto había ingerido alcohol antes de iniciar la carrera.

Diario UNO también intentó confirmar ese dato, y desde la Justicia respondieron el lunes a la tarde que aún no se había incorporado a la causa la prueba de alcoholemia que se le habría realizado al piloto.

Tras confirmarse el deceso de Morena, la causa que comanda la fiscal Gisela Lana ahora se investiga como un homicidio culposo.