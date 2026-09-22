Picadas en Lavalle: "Mi hija está muy grave", dijo su padre y pidió saber si el piloto tomó alcohol

Tan angustiados están en su familia y su grupo de amigos, que este lunes iniciaron una cadena de oración que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Por las lesiones que sufrió Morena González (18) en el accidente de las Picadas de Lavalle, su familia inició una cadena de oración para pedir por su recuperación.

Entre los heridos que dejó el accidente, también estaba un hermano de Morena a su lado quien terminó lesionado y con una sutura de 8 puntos en el rostro. Los hermanos, oriundos de Junín, habían ido en familia y con otros amigos a disfrutar de las picadas de Lavalle.

Además de los dos hermanos González, también hubo otros dos lesionados.

El fuerte choque en las Picadas de Lavalle que pone la lupa en el piloto

El grave accidente que protagonizó el piloto Horacio Ortiz, que comandaba un Chevrolet 400 azul, patente WPD237, pone en la lupa las condiciones en que se realizan esas picadas.

No sólo por las medidas de seguridad y de asistencia con las que cuenta la organización, sino también por las condiciones que deben cumplir los pilotos.

De hecho, a dos días de ocurrido el accidente la familia de Morena ya buscó asesoramiento de un abogado, y pretende corroborar las condiciones en que se encontraba el piloto en el momento del accidente. Puntualmente pretenden conocer si se constató si el piloto había ingerido alcohol antes de iniciar la carrera.

Diario UNO también intentó corroborar ese dato, y desde la Justicia respondieron que aún no se había incorporado a la causa la prueba de alcoholemia que se le habría realizado al piloto en el hospital Sícoli, a donde se lo llevó tras el accidente.

Por el momento, la causa que está en manos de la fiscal Gisela Lana se investiga como un accidente vial con lesiones graves.