Kumiko Kosaka fue condenada a 20 años de cárcel por abuso sexual contra chicos hipoacúsicos

La sentencia será apelada por la defensa técnica de Kumiko Kosaka, que acudirá a la Suprema Corte de Justicia.

La ex monja Kumiko Kosaka y el abogado defensor, Carlos Varela Álvarez, llegaron a las 15.50 para escuchar la sentencia del Tribunal Penal Colegiado por los abusos sexuales en el caso Próvolo II. Fotos: Cristián Lozano

La ex monja Kumiko Kosaka es la quinta persona condenada por abusos sexuales en el Instituto Próvolo, caso que explotó en noviembre de 2016.

Fue tras la denuncia de una víctima identificada en la causa judicial Próvolo I como Testigo de Identidad Reservada 1.

Kumiko Kosaka, condenada por la Corte en fallo dividido

La ex monja Kumiko Kosaka fue condenada por haber sido autora y partícipe en abusos sexuales contra chicos hipoacúsicos que eran alumnos del Instituto Próvolo de Luján, donde hoy funciona la Municipalidad.

En fallo dividido, la Corte anuló la absolución de Kumiko Kosaka de 2023 después de 2 años de juicio por el caso Próvolo II.

Víctimas del caso Próvolo II y familiares esperaron la sentencia contra Kumiko Kosaka en el Polo Judicial. Fotos: Cristián Lozano

Dispuso, además, que el Tribunal Penal Colegiado determine cuántos años debe ir a prisión Kumiko Kosaka tras escuchar a la Fiscalía y a los abogados de las víctimas y de la ex religiosa y docente del Instituto Próvolo.

La audiencia oral comenzó este miércoles y duró 4 horas.

Tras la exposición de su abogado, Carlos Varela Álvarez, la acusada se declaró inocente.

Antes, el fiscal Alejandro Iturbide pidió que sea condenada a 22 años de cárcel y detenida de inmediato.

Alejandro Iturbide, fiscal del caso Próvolo había pedido 22 años de cárcel para Kumiko Kosaka. Foto: Luis Rodríguez-Canal 7

Idéntica pretensión dejó planteada la querella, representada por los letrados Sergio Salinas y Oscar Barrera, quienes alegaron que Kumiko debía quedar presa de inmediato porque no tiene arraigo familiar ni laboral en Mendoza -vive en Buenos Aires- por lo cual podía escapar en caso de poder esperar en libertad que el fallo quede firme en la Corte.

Kumiko Kosaka, la quinta condena por abusos en el Próvolo

En 2019, al cierre del primer megajuicio por el caso Próvolo, el tribunal sentenció a los sacerdotes Horacio Corbacho (a 45 años de cárcel) y Nicola Corradi (a 42 años de cárcel pero falleció en 2021 en detención domiciliaria) y al empleado Armando Gómez (a 18 años de cárcel).

En 2019, el cura Horacio Corbacho fue condenado a 45 años de cárcel por los abusos sexuales en el Próvolo.

Un año antes, el jardinero Jorge Bordón se había declarado culpable en un juicio abreviado y recibió una condena de 10 años de prisión.