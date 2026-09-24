Tras 10 años de proceso judicial, la ex monja Kumiko Kosaka fue condenada este jueves a 20 años de prisión como autora y partícipe de abusos sexuales en perjuicio de alumnos hipoacúsicos en el caso Próvolo II.
Kumiko Kosaka fue condenada a 20 años de cárcel por abuso sexual contra chicos hipoacúsicos
Un Tribunal impuso esa pena a la ex monja Kumiko Kosaka tras la condena de la Corte. Es la quinta sentenciada por abuso sexual en el Instituto Próvolo. Habrá apelación
Seguirá libre porque el fallo no está firme y porque estuvo 5 años y 2 meses bajo el régimen de prisión preventiva. Se le fijó fianza de $15 millones, debe fijar domicilio en Mendoza y tiene prohibido salir del país. Se le retuvo el pasaporte. Además, 10 años de inhabilitación para trabajar con menores de edad.
Lo decidieron los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel González Pina. Fue al cierre de una audiencia oral realizada para efectivizar el fallo condenatorio 2 a 1 de la Suprema Corte de Justicia, fechado el 21 de agosto último.
La sentencia será apelada por la defensa técnica de Kumiko Kosaka, que acudirá a la Suprema Corte de Justicia.
La ex monja Kumiko Kosaka es la quinta persona condenada por abusos sexuales en el Instituto Próvolo, caso que explotó en noviembre de 2016.
Fue tras la denuncia de una víctima identificada en la causa judicial Próvolo I como Testigo de Identidad Reservada 1.
Kumiko Kosaka, condenada por la Corte en fallo dividido
La ex monja Kumiko Kosaka fue condenada por haber sido autora y partícipe en abusos sexuales contra chicos hipoacúsicos que eran alumnos del Instituto Próvolo de Luján, donde hoy funciona la Municipalidad.
En fallo dividido, la Corte anuló la absolución de Kumiko Kosaka de 2023 después de 2 años de juicio por el caso Próvolo II.
Dispuso, además, que el Tribunal Penal Colegiado determine cuántos años debe ir a prisión Kumiko Kosaka tras escuchar a la Fiscalía y a los abogados de las víctimas y de la ex religiosa y docente del Instituto Próvolo.
La audiencia oral comenzó este miércoles y duró 4 horas.
Tras la exposición de su abogado, Carlos Varela Álvarez, la acusada se declaró inocente.
Antes, el fiscal Alejandro Iturbide pidió que sea condenada a 22 años de cárcel y detenida de inmediato.
Idéntica pretensión dejó planteada la querella, representada por los letrados Sergio Salinas y Oscar Barrera, quienes alegaron que Kumiko debía quedar presa de inmediato porque no tiene arraigo familiar ni laboral en Mendoza -vive en Buenos Aires- por lo cual podía escapar en caso de poder esperar en libertad que el fallo quede firme en la Corte.
Kumiko Kosaka, la quinta condena por abusos en el Próvolo
En 2019, al cierre del primer megajuicio por el caso Próvolo, el tribunal sentenció a los sacerdotes Horacio Corbacho (a 45 años de cárcel) y Nicola Corradi (a 42 años de cárcel pero falleció en 2021 en detención domiciliaria) y al empleado Armando Gómez (a 18 años de cárcel).
Un año antes, el jardinero Jorge Bordón se había declarado culpable en un juicio abreviado y recibió una condena de 10 años de prisión.
En pocas palabras
- Kumiko Kosaka: Fue condenada a años de prisión por abusos sexuales contra chicos hipoacúsicos en el caso Próvolo II.
- Condena Judicial: El Tribunal fijó la pena tras un fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia, siendo la quinta sentenciada en esta causa.
- Antecedentes: Es la quinta condena por abusos sexuales en el Instituto Próvolo, sumándose a otros casos como el de los sacerdotes Corbacho y Corradi.