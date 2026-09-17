Qué fue de la vida de Julián Serrano: del éxito masivo con Cris Morena al perfil bajo lejos de los medios

La vida sentimental de Julián Serrano también ocupó las portadas de los principales medios del espectáculo. Durante el rodaje de Aliados, inició un noviazgo con Oriana Sabatini, la cual finalizó en 2017.

Tras su separación con la cantante, el actor volvió a apostar al amor junto a la actriz Malena Narvay, a quien conoció durante las grabaciones de la ficción Quiero vivir a tu lado. La relación se extendió hasta mediados de 2020 y tuvo un gran impacto en las redes sociales, donde compartían proyectos musicales y viajes.

A pesar de haberse convertido en una de las figuras más importantes de la televisión, con el correr de los años inició un paulatino distanciamiento de la pantalla chica y las transmisiones diarias. En los últimos años, el generador de contenido optó por diversificar sus intereses lejos de los escándalos mediáticos.

Julián Serrano con su novia en la actualidad.

Actualmente, mantiene una presencia más moderada en sus canales digitales, donde comparte sus pasiones por la música electrónica, la producción musical, el streaming y el mundo de las finanzas y las criptomonedas. Con una comunidad de seguidores fiel que lo acompaña desde sus inicios, Julián Serrano demuestra que es posible reinventarse y priorizar el bienestar personal tras haber sido una de las figuras más expuestas de la farándula argentina.