Durante la década de 2010, el nombre de Julián Serrano estaba presente en todos lados. No solo fue uno de los pioneros en la creación de contenido para jóvenes en YouTube, sino que además logró formar una carrera dentro de la televisión, la música y el cine. Sin embargo, tras años de alta exposición mediática, el influencer decidió dar un paso al costado y adoptar un estilo de vida mucho más reservado.
Qué fue de la vida de Julián Serrano: del éxito masivo con Cris Morena al perfil bajo lejos de los medios
Tras años de exposición mediática, Julián Serrano prioriza su bienestar personal y diversifica sus intereses lejos de los escándalos faranduleros
¿Qué fue de la vida de Julián Serrano?
El ascenso de Serrano comenzó frente a la cámara de su computadora. Sus videos llenos de humor, reflexiones adolescentes y espontaneidad rápidamente conquistaron a millones de seguidores en toda Latinoamérica, convirtiéndolo en uno de los primeros youtubers masivos de la región.
Gracias a las redes sociales, la productora Cris Morena lo convocó en 2013 para coprotagonizar la serie juvenil Aliados en la pantalla de Telefe. En la ficción interpretó a Franco Alfaro, un papel que consolidó su faceta como actor e impulsó su carrera musical dentro de los proyectos discográficos del programa. Más tarde, Serrano reafirmó su versatilidad artística al consagrarse campeón del certamen Bailando por un Sueño en 2018.
La vida sentimental de Julián Serrano también ocupó las portadas de los principales medios del espectáculo. Durante el rodaje de Aliados, inició un noviazgo con Oriana Sabatini, la cual finalizó en 2017.
Tras su separación con la cantante, el actor volvió a apostar al amor junto a la actriz Malena Narvay, a quien conoció durante las grabaciones de la ficción Quiero vivir a tu lado. La relación se extendió hasta mediados de 2020 y tuvo un gran impacto en las redes sociales, donde compartían proyectos musicales y viajes.
A pesar de haberse convertido en una de las figuras más importantes de la televisión, con el correr de los años inició un paulatino distanciamiento de la pantalla chica y las transmisiones diarias. En los últimos años, el generador de contenido optó por diversificar sus intereses lejos de los escándalos mediáticos.
Actualmente, mantiene una presencia más moderada en sus canales digitales, donde comparte sus pasiones por la música electrónica, la producción musical, el streaming y el mundo de las finanzas y las criptomonedas. Con una comunidad de seguidores fiel que lo acompaña desde sus inicios, Julián Serrano demuestra que es posible reinventarse y priorizar el bienestar personal tras haber sido una de las figuras más expuestas de la farándula argentina.
En pocas palabras
- Julián Serrano: del éxito juvenil en YouTube y Cris Morena a un perfil bajo mediático.
- Carrera versátil: triunfó como youtuber, actor en "Aliados", cantante y ganador del "Bailando".
- Actualidad: se enfoca en música electrónica, finanzas y criptomonedas, priorizando su bienestar.