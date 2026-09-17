Netflix tiene la épica película sobre un héroe de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial

Netflix: de qué trata la película Nº 24

El 9 de abril de 1940, las tropas alemanas desembarcan en la pequeña ciudad de Rjukan, anunciando la invasión de Noruega a principios de la Segunda Guerra Mundial.

El joven ayudante de contabilidad Gunnar Sønsteby (Sjur Vatne Brean) decide no dejar su patria a los invasores sin luchar e inicialmente se une al movimiento estudiantil de resistencia.

En 1941 viaja a Suecia, donde es reclutado por una unidad militar secreta británica, para la que posteriormente es destinado como espía a Oslo con el nombre en clave de Nº 24. Tras varios acontecimientos dramáticos, recibe formación de los servicios secretos en Gran Bretaña.

Cuando regresa a Noruega, acaba convirtiéndose en el jefe de la llamada Banda de Oslo en la clandestinidad, que inflige severas derrotas a los alemanes en numerosas operaciones de sabotaje, y se convierte en el mayor héroe de guerra de su país.

Netflix: reparto de la película Nº 24

Sjur Vatne Brean (Gunnar Sonsteby)

Erik Hivju (Gunnar Sonsteby pensionista)

Philip Helgar (Edvard Tallaksen)

Benjamín Myhre (Max Manús)

Jacob Jensen (Jens Christian Hauge)

Flo Fagerli (Anne Sholeim)

Lisa Loven Kongsli (Gudrun Collet)

Tráiler de la película Nº 24

Dónde ver la película Nº 24, según la zona geográfica