Netflix estrena una nueva producción de Turquía que combina drama, suspenso y escenas subidas de tono. Se trata de Te conozco, una serie de 8 capítulos dirigida por Tugba Dogan que llega a la plataforma el jueves 17 de agosto de 2026.
Netflix: la serie turca de suspenso y subida de tono que estrenó 8 capítulos y promete atraparte desde el inicio
La nueva serie turca de Netflix explora la compleja relación entre una madre primeriza y su enigmática niñera, desvelando secretos y tensiones.
La ficción se incorpora al catálogo de series y películas de Netflix con una historia que apuesta por el misterio y las situaciones cargadas de tensión. Con una propuesta centrada en el drama y el suspenso, la producción turca busca mantener el interés a lo largo de sus ocho episodios.
Te conozco se suma así a las producciones de Turquía que encuentran un espacio dentro del catálogo internacional de Netflix, una plataforma que continúa incorporando ficciones de distintos países para sus suscriptores.
Netflix: de qué trata la serie Te conozco
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Te conozco versa: "Atrapada entre la maternidad y su carrera como pintora, Funda se siente aliviada de contar con ayuda, Pero la nueva niñera, envuelta en secretos, podría no ser lo que aparenta".
Después de dar a luz, Funda decide retomar la carrera de pintora que había dejado aparcada y por fin encuentra a Nazl, la niñera que llevaba tiempo buscando. Pero tras su inquietante personalidad se esconde un misterio que cambiará para siempre la vida de ella y de su marido, lker.
Netflix: tráiler de la serie Te conozco
Reparto de Te conozco, serie de Netflix
- Elcin Sangu
- Melis Sezen
- Ozan Dolunay
- Cemal Hünal
- Efe Tasdelen
- Murat Garipagaoglu
- Mine Teber
- Nergis Öztürk
- Arbil Tabur
- Esra Sahin
Dónde ver la serie Te conozco, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Te conozco se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Te conozco se puede ver en Netflix.
- España: la serie Te conozco se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: "Te conozco", una serie turca de 8 capítulos sobre misterio y suspenso.
- Trama: Una pintora busca ayuda con la niñera, quien oculta secretos que alterarán su vida.
- Disponibilidad: La serie, protagonizada por Elcin Sangu, está disponible en Netflix para Latinoamérica, EE.UU. y España.