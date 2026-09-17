Netflix: la serie turca de suspenso y subida de tono que estrenó 8 capítulos y promete atraparte desde el inicio

La ficción se incorpora al catálogo de series y películas de Netflix con una historia que apuesta por el misterio y las situaciones cargadas de tensión. Con una propuesta centrada en el drama y el suspenso, la producción turca busca mantener el interés a lo largo de sus ocho episodios.

Te conozco se suma así a las producciones de Turquía que encuentran un espacio dentro del catálogo internacional de Netflix, una plataforma que continúa incorporando ficciones de distintos países para sus suscriptores.