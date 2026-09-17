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Netflix: la serie turca de suspenso y subida de tono que estrenó 8 capítulos y promete atraparte desde el inicio

La nueva serie turca de Netflix explora la compleja relación entre una madre primeriza y su enigmática niñera, desvelando secretos y tensiones.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La serie turca que acaba de llegar a Netflix y tiene 8 capítulos.

La serie turca que acaba de llegar a Netflix y tiene 8 capítulos.

Netflix estrena una nueva producción de Turquía que combina drama, suspenso y escenas subidas de tono. Se trata de Te conozco, una serie de 8 capítulos dirigida por Tugba Dogan que llega a la plataforma el jueves 17 de agosto de 2026.

La ficción se incorpora al catálogo de series y películas de Netflix con una historia que apuesta por el misterio y las situaciones cargadas de tensión. Con una propuesta centrada en el drama y el suspenso, la producción turca busca mantener el interés a lo largo de sus ocho episodios.

Te conozco se suma así a las producciones de Turquía que encuentran un espacio dentro del catálogo internacional de Netflix, una plataforma que continúa incorporando ficciones de distintos países para sus suscriptores.

Netflix: de qué trata la serie Te conozco

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Te conozco versa: "Atrapada entre la maternidad y su carrera como pintora, Funda se siente aliviada de contar con ayuda, Pero la nueva niñera, envuelta en secretos, podría no ser lo que aparenta".

Después de dar a luz, Funda decide retomar la carrera de pintora que había dejado aparcada y por fin encuentra a Nazl, la niñera que llevaba tiempo buscando. Pero tras su inquietante personalidad se esconde un misterio que cambiará para siempre la vida de ella y de su marido, lker.

Netflix: tráiler de la serie Te conozco

Reparto de Te conozco, serie de Netflix

  • Elcin Sangu
  • Melis Sezen
  • Ozan Dolunay
  • Cemal Hünal
  • Efe Tasdelen
  • Murat Garipagaoglu
  • Mine Teber
  • Nergis Öztürk
  • Arbil Tabur
  • Esra Sahin

Dónde ver la serie Te conozco, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Te conozco se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Te conozco se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Te conozco se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrena: "Te conozco", una serie turca de 8 capítulos sobre misterio y suspenso.
  • Trama: Una pintora busca ayuda con la niñera, quien oculta secretos que alterarán su vida.
  • Disponibilidad: La serie, protagonizada por Elcin Sangu, está disponible en Netflix para Latinoamérica, EE.UU. y España.
Resumen generado por Thinkindot AI

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