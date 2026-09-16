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Crimen real

El crimen real de Elize Matsunaga: la historia que Netflix llevó a la pantalla y conmocionó a Brasil

Un crimen real que conmocionó a Brasil llegó a Netflix con Elize: Sombras de una mujer, su nueva película basada en hechos reales.

Por UNO

Netflix suma a su catálogo Elize: Sombras de una mujer, una película brasileña inspirada en un crimen real que conmocionó a Brasil. Dirigida por Felipe Vellas, esta producción de 1 hora y 33 minutos reconstruye la historia de Elize Matsunaga y el asesinato de su esposo, Marcos Matsunaga.

La película se incorpora a la oferta de series y películas de Netflix basadas en hechos reales, con una propuesta de drama psicológico que busca explorar no solo el crimen, sino también las circunstancias que rodearon a la protagonista.

La historia comienza cuando Elize, interpretada por Lorena Comparato, enfrenta la infidelidad de su esposo. El conflicto matrimonial desemboca en uno de los casos policiales más conocidos de Brasil, cuando en 2012 asesinó y posteriormente desmembró a Marcos Matsunaga.

Con una narración intensa, Elize: Sombras de una mujer lleva a Netflix uno de esos hechos reales que continúan generando impacto años después. La película pone el foco en la protagonista y en la compleja historia detrás de un crimen real que tuvo una enorme repercusión en Brasil.

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