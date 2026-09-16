El crimen real de Elize Matsunaga: la historia que Netflix llevó a la pantalla y conmocionó a Brasil

La película se incorpora a la oferta de series y películas de Netflix basadas en hechos reales, con una propuesta de drama psicológico que busca explorar no solo el crimen, sino también las circunstancias que rodearon a la protagonista.

La historia comienza cuando Elize, interpretada por Lorena Comparato, enfrenta la infidelidad de su esposo. El conflicto matrimonial desemboca en uno de los casos policiales más conocidos de Brasil, cuando en 2012 asesinó y posteriormente desmembró a Marcos Matsunaga.