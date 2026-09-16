Entre las series y películas que se pueden disfrutar en Netflix, hay una película de ciencia ficción que combina acción, suspenso y una historia futurista que invita a reflexionar sobre los límites de la tecnología. Se trata de La isla, una producción dirigida por Michael Bay que estará disponible en la plataforma hasta el 27 de septiembre.
Scarlett Johansson te va a dar calor con esta inquietante película de Netflix que te va a dejar con la boca abierta
La película de ciencia ficción, protagonizada por Scarlett Johansson, dejará el catálogo de Netflix el próximo 27 de septiembre
La película está protagonizada por Scarlett Johansson y Ewan McGregor, quienes interpretan a dos habitantes de una sociedad aparentemente perfecta, pero que esconden una realidad mucho más inquietante. Cuando comienzan a descubrir qué hay detrás de ese mundo, ambos se embarcan en una peligrosa aventura.
Con grandes dosis de acción y una trama cargada de suspenso, La isla propone un futuro donde la tecnología, la ciencia y la ética entran en conflicto. La película tuvo una recepción crítica dispar, aunque fue nominada a los Premios Saturn en la categoría de Mejor película de ciencia ficción.
La isla: una película de ciencia ficción que se despide de Netflix
La producción de 2005 se convirtió con los años en una propuesta atractiva para los fanáticos del género, especialmente por su combinación de ciencia ficción, persecuciones y dilemas éticos.
Quienes quieran verla en Netflix deberán tener en cuenta que La isla estará disponible hasta el 27 de septiembre. Es una de las películas que vale la pena tener en el radar antes de que abandone el catálogo.
Netflix: tráiler de la película La isla
Netflix: de qué trata la película La isla
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La isla versa: "Después de hacer un impactante descubrimiento sobre su existencia, dos habitantes buscan desesperadamente una salida a su vida en una controlada colonia futurista".
Año 2019. Lincoln Seis-Echo y Jordan Dos-Delta se encuentran entre los cientos de residentes de una especie de campo de concentración. Dentro de ese lugar cuidadosamente vigilado, su vida cotidiana, como la de los demás, está rigurosamente controlada y llena de restricciones.
La única salida, y la esperanza que todos comparten, consiste en ser elegidos para ir a "La isla", el único lugar del mundo que no ha sufrido los efectos contaminantes de un desastre ecológico que, al parecer, acabó con todos los hombres, excepto los habitantes de esa zona. Lincoln, que vive atormentado por pesadillas inexplicables, se siente cada vez más inquieto, y su creciente curiosidad lo llevará a descubrir un terrible secreto.
Reparto de La isla, película de Netflix
- Ewan McGregor
- Scarlett Johansson
- Djimon Hounsou
- Sean Bean
- Steve Buscemi
- Michael Clarke Duncan
- Ethan Phillips
- Brian Stepanek
- Noa Tishby
- Siobhan Flynn
Dónde ver la película La isla, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La isla se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película La isla se puede ver en Paramount Plus.
- España: la película La isla se puede alquilar en Apple TV y Prime Video.
En pocas palabras
- La película "La isla": Ciencia ficción de acción y suspenso, protagonizada por Scarlett Johansson y Ewan McGregor, disponible en Netflix hasta el 27 de septiembre.
- Trama futurista: Dos habitantes de una sociedad controlada descubren la perturbadora verdad detrás de su existencia, desatando una aventura peligrosa.
- Temática y recepción: Aborda el conflicto entre tecnología, ciencia y ética, nominada a Mejor película de ciencia ficción en los Premios Saturn.