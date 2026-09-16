El anuncio de la secuela de Avenida Brasil, el fenómeno televisivo que paralizó a millones de espectadores a nivel global, ha desatado una ola de expectativa en el mundo entero. Producida por TV Globo, la continuación de la icónica historia creada por João Emanuel Carneiro promete recuperar la tensión, la venganza y el drama que caracterizaron a la tira original.
Avenida Brasil 2: quiénes regresan y cuáles son las nuevas incorporaciones
Desde O Globo aseguran que la segunda parte de la telenovela se estrenará en enero de 2027. Ya comenzaron las grabaciones
La trama transcurrirá 14 años después de los sucesos que estremecieron al barrio Divino. Finalmente la vida parece haber vuelto a la normalidad. Tifón (Murilo Benicio) se ha convertido en un exitoso empresario, mientras la familia continúa unida, sanando las heridas del pasado.
Todo cambia cuando Carminha (Adriana Esteves), después de cumplir su condena en prisión, reaparece como una mujer completamente nueva. Buscando el perdón de aquellos a quienes dañó, en especial a su hija Agatha (Karol Lannes), Carmen Lucia es poco a poco nuevamente recibida en la familia. Sin embargo, su regreso también reavivará su conflicto con Nina.
¿Qué actores del elenco original regresan para la segunda temporada?
El gran atractivo de esta secuela reside en el retorno de los personajes que marcaron a toda una generación. El triángulo dramático principal mantendrá a sus figuras clave:
- Adriana Esteves como Carmina: La temible y carismática villana volverá a ser el motor de la historia. Su interpretación es uno de los pilares más esperados por los fanáticos.
- Débora Falabella como Rita / Nina: La gran antagonista de Carmina regresa para encarar una nueva etapa de madurez en su personaje, donde las viejas rencillas volverán a salir a la luz.
- Cauã Reymond como Jorgito: El galán de la historia retomará su papel crucial en la vida de ambas mujeres.
- Murilo Benício como Tifón: El exfutbolista y figura central de la familia de El Divino vuelve a sumarse al reparto.
También regresarán Eliane Giardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco), Juliano Cazarré (Adauto) y Letícia Isnard (Ivana) reaparecerán para dar continuidad a la inolvidable dinámica familiar y barrial. Karol Lannes, quien hizo de Agatha, también retornará en su papel.
¿Quiénes son las nuevas incorporaciones?
Para renovar la trama y atraer a las nuevas audiencias, la producción ha sumado al elenco nuevos actores que son reconocidos en el cine brasileño actual:
- Jessica Ellen: aportará dinamismo con un personaje clave que se vinculará directamente a la trama central.
- Mel Maia: curiosamente, Maia interpretó a la joven Rita/Nina en los primeros capítulos de la versión de 2012; ahora regresa a la franquicia en un rol adulto completamente nuevo.
- Thalita Carauta: la versátil actriz sumará matices cómicos y dramáticos a la narrativa cotidiana de la serie.
- Thiago Rodriguez.
- Roberto Bomfin.
- Cris Vianna.
- Ravel Andrade.
- Karine Teles.
- Fábio Scalon.
En pocas palabras
- Avenida Brasil 2: la secuela de la exitosa novela brasileña confirma el regreso de su elenco original y nuevas incorporaciones.
- Actores clave: Adriana Esteves (Carmina), Débora Falabella (Rita/Nina) y Cauã Reymond (Jorgito) retoman sus icónicos roles.
- Nuevas figuras: Jessica Ellen, Mel Maia y Thalita Carauta se unen al elenco para refrescar la trama.