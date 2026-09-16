Avenida Brasil 2: quiénes regresan y cuáles son las nuevas incorporaciones

La trama transcurrirá 14 años después de los sucesos que estremecieron al barrio Divino. Finalmente la vida parece haber vuelto a la normalidad. Tifón (Murilo Benicio) se ha convertido en un exitoso empresario, mientras la familia continúa unida, sanando las heridas del pasado.

Todo cambia cuando Carminha (Adriana Esteves), después de cumplir su condena en prisión, reaparece como una mujer completamente nueva. Buscando el perdón de aquellos a quienes dañó, en especial a su hija Agatha (Karol Lannes), Carmen Lucia es poco a poco nuevamente recibida en la familia. Sin embargo, su regreso también reavivará su conflicto con Nina.