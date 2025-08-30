Embed - Carminha repreende Ágata

En 2012, se hizo conocida a nivel mundial gracias a la novela Avenida Brasil, donde interpretó a Ágatha Araujo, actuando al lado de Débora Falabella, Murilo Benício, Adriana Esteves, Cauã Reymond y Alexandre Borges.

En 2013 hace su debut en el cine con la película Mi madre es una obra de teatro, junto a Paulo Gustavo. Lamentablemente, no se conocen muchos más datos de Ana Karolina, sin embargo la joven es muy activa en su perfil de Instagram, donde cosecha más de 367 mil seguidores.

¿De qué trata la novela Avenida Brasil?

La sinopsis oficial de la novela Avenida Brasil es la siguiente: "Rita sufre un duro golpe de su madrastra Carmina a la edad de 11 años y ve su mundo al revés. De todo lo que le quitaron, solo quedaba un sentimiento vital: la sed de venganza. En la saga por la justicia, Rita se transforma en Nina y regresa decidida a saldar cuentas con Carmina".

Esta novela se emitió desde el 26 de marzo hasta el 19 de octubre de 2012, y contó con un total de 180 episodios en su versión original (160 para la versión internacional). También podemos mencionar que la telenovela, en solo seis meses, tuvo sus derechos de exhibición licenciados en 106 países y, posteriormente, en 24 naciones más, sumando 130 países