Hoy 10 de junio de 2004 fallecía 2004 falleció Ray Charles, una de las máximas figuras del soul. Muchos colegas lo apodaron "El Genio", debido a que a pesar de su ceguera pudo componer algunas de las canciones más importantes de la música mundial.
De la ceguera a la gloria de Hollywood: cómo la historia de Ray Charles conquistó los Oscar
Repasamos parte de la vida y obra de Ray Charles, uno de los músicos más importantes en la historia mundial
Se quedó ciego durante la infancia, posiblemente debido a un glaucoma, pero eso no impidió que persiguiera sus sueños y que los mismos inspiraran una de las películas más importantes de la historia del cine: " Ray".
¿De qué trata la película 'Ray' y dónde puede verse?
"La vida de Ray Charles, un niño pobre y ciego que fue capaz de cambiar el curso de la música estadounidense cuando decidió cruzar el país para entrar en la escena de jazz de Seattle", es la sinopsis de esta producción dirigida por Taylor Hackford.
En la actualidad, la película 'Ray' se puede alquilar en la plataforma Apple TV, pero también está disponible en plataformas o aplicaciones gratuitas como Stremio. Gracias a su actuación, Jamie Foxx logró ganar un premio Oscar como Mejor Actor.
¿Cómo logró consagrar su éxito el músico Ray Charles?
En cuanto a la vida de Charles, fue un vecino el que lo acercó a la música, específicamente a un piano. Fue cuando tenía 3 años. Luego su madre lo impulsó a ingresar en la Escuela de Sordos y Ciegos de Florida, en Saint Augustine, donde aprendió a tocar el instrumento valiéndose de la notación Braille.
Al morir su madre, Charles dejó la escuela y comenzó a ganarse la vida como músico en el circuito local, donde primaba la influencia estilística de Nat King Cole en sus primeras presentaciones como pianista y cantante.
El giro fundamental en su carrera ocurrió en 1952, cuando fue fichado por Atlantic Records, el sello fundado por Ahmet Ertegun. A lo largo de su carrera, Charles fue un luchador por la igualdad y los derechos de la minoría que integraba.
Sin embargo, a pesar de ser un músico importante, sufría la imposibilidad de acceder a ciertos lugares, incluso a servicios esenciales como los baños, por su condición de hombre negro.
Con el paso de las décadas, Charles supo mantenerse vigente gracias a colaboraciones con figuras como Quincy Jones y Billy Joel en los años 80. Meses antes de su fallecimiento en 2004, se estrenó 'Ray', la película biográfica protagonizada por Jamie Foxx, la cual sirvió para homenajear y poner en valor la vida y la obra de uno de los músicos más importantes de la historia.