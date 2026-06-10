De la ceguera a la gloria de Hollywood: cómo la historia de Ray Charles conquistó los Oscar

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En la actualidad, la película 'Ray' se puede alquilar en la plataforma Apple TV, pero también está disponible en plataformas o aplicaciones gratuitas como Stremio. Gracias a su actuación, Jamie Foxx logró ganar un premio Oscar como Mejor Actor.

¿Cómo logró consagrar su éxito el músico Ray Charles?

En cuanto a la vida de Charles, fue un vecino el que lo acercó a la música, específicamente a un piano. Fue cuando tenía 3 años. Luego su madre lo impulsó a ingresar en la Escuela de Sordos y Ciegos de Florida, en Saint Augustine, donde aprendió a tocar el instrumento valiéndose de la notación Braille.

Al morir su madre, Charles dejó la escuela y comenzó a ganarse la vida como músico en el circuito local, donde primaba la influencia estilística de Nat King Cole en sus primeras presentaciones como pianista y cantante.

El giro fundamental en su carrera ocurrió en 1952, cuando fue fichado por Atlantic Records, el sello fundado por Ahmet Ertegun. A lo largo de su carrera, Charles fue un luchador por la igualdad y los derechos de la minoría que integraba.

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Sin embargo, a pesar de ser un músico importante, sufría la imposibilidad de acceder a ciertos lugares, incluso a servicios esenciales como los baños, por su condición de hombre negro.

Con el paso de las décadas, Charles supo mantenerse vigente gracias a colaboraciones con figuras como Quincy Jones y Billy Joel en los años 80. Meses antes de su fallecimiento en 2004, se estrenó 'Ray', la película biográfica protagonizada por Jamie Foxx, la cual sirvió para homenajear y poner en valor la vida y la obra de uno de los músicos más importantes de la historia.