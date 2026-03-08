Glaucoma: ataca el nervio óptico del ojo y es la primera causa de ceguera irreversible.

“El glaucoma es una enfermedad crónica y progresiva que daña el nervio óptico y va produciendo lentamente pérdida del campo visual. El problema es que generalmente no da síntomas , no duele y no da señales tempranas, por lo que muchas veces llegamos tarde al diagnóstico cuando ya el daño es irreversible”, explicó el doctor Gabriel Bercovich (M.P. 12.089), oftalmólogo especialista en glaucoma y vicepresidente de la Asociación Argentina de Glaucoma (ASAG).

La prevalencia de esta dolencia en los ojos aumenta con la edad, por eso se recomienda realizar un control oftalmológico anual a partir de los 40 años, incluso antes si existen factores de riesgo como antecedentes familiares, presión intraocular elevada, miopía o hipermetropía alta o diabetes.

Salud Glaucoma control

“No es necesario esperar a tener síntomas. El objetivo es diagnosticar antes de que la persona note una alteración. Actualmente existen opciones de tratamiento efectivas, como gotas que reducen la presión ocular, que permiten preservar la visión cuando la enfermedad se detecta a tiempo o el uso de láser”, afirmó Anahí Lupinacci (M.N. 107.784), médica oftalmóloga especialista en glaucoma y subjefa del servicio de oftalmología del Hospital Universitario Austral.

Los especialistas recuerdan que las personas con diagnóstico de glaucoma deben realizar controles periódicos, al menos una o dos veces al año, y permanecer bajo seguimiento oftalmológico de por vida. El tratamiento y la supervisión regular permiten mantener una buena calidad de vida y evitar la progresión hacia la ceguera.

Tomarse la presión ocular: la importancia de cuidar la visión

La doctora María Angélica Moussalli (M.N. 80.561), oftalmóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, asegura que "en Argentina, el 40% de la población no se tomó la presión ocular en los últimos 5 años. El principal factor de riesgo para esta enfermedad ocular, está dado por la presión intraocular elevada y esto lastima al nervio óptico. Si no se trata, el daño continuo sobre el nervio puede conducir a defectos del campo visual, discapacidad visual y hasta ceguera".

La experta sostuvo que la presión ocular normal varía de 10 mmHg a 21 mmHg en la población, y en ese sentido, un valor mayor a estos indicaría que se está padeciendo glaucoma. La profesional indicó que los diferentes tipos de glaucoma son: el congénito, el juvenil, el del adulto de ángulo abierto o cerrado y el secundario, que se produce tras haber recibido un traumatismo o por el uso de corticoides.

Salud Glaucoma presión

El más frecuente es el primario de ángulo abierto el cual aparecer generalmente a partir de los 35-40 años de edad, por lo cual es importante realizar un control oftalmológico anual a partir de los 40 años e, incluso, antes si hay factores de riesgo o se tiene familiares con glaucoma. Durante ese control, se debe solicitar un examen oftalmológico de detección del glaucoma que incluya la toma de la presión ocular, curvas diarias, fondo de ojos y revisión de la función del nervio óptico con el campo visual.

Los especialistas sostienen que si se padece glaucoma se debe saber que el tratamiento tiene como meta controlar la presión intraocular y detener la progresión del mismo y existen diferentes formas de tratamiento, desde la aplicación de gotas diarias, pasando por láser hasta una cirugía incisional, mientras que, si el oftalmólogo indica un tratamiento vía medicación, habrá que colocar las gotas en el horario indicado, utilizando recordatorios si fuera necesario y reponiendo la medicación a tiempo.