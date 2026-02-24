Qué es el trastorno bipolar, la enfermedad que padeció el actor Robert Carradine

Embed - Deadline on Instagram: "Robert Carradine has died at age 71. The actor is best known for his roles in ‘The Long Riders’, ‘Revenge of the Nerds’ and ‘Lizzie McGuire’. The family issued a statement to Deadline: “In a world that can feel so dark, Bobby was always a beacon on light to everyone around him. We are bereft at the loss of this beautiful soul and want to acknowledge Bobby’s valiant struggle against his nearly two-decade battle with Bipolar Disorder. We hope his journey can shine a light and encourage addressing the stigma that attaches to mental illness.” Read more on his life and legacy online at the link in bio." View this post on Instagram

Carradine proviene de una familia de artistas, ya que su padre fue John Carradine, y además sus hermanos mayores eran David Carradine y Keith Carradine.

¿Qué es el trastorno bipolar?

Carradine se quitó la vida tras padecer durante casi dos décadas una enfermedad mental: el trastorno bipolar. Esta enfermedad es más común de lo que se cree. Se estima que del 1 al 4% de la población, independientemente de factores culturales o socioeconómicos, puede tener trastorno bipolar

En pocas palabras, la persona que padece esta enfermedad pierde el control sobre su estado de ánimo, el cual tiende a transitar oscilaciones más o menos bruscas y que van desde la euforia patológica (llamada manía) a la depresión, sin que estas estén en relación necesariamente con eventos desencadenantes externos.

Bipolaridad El trastorno bipolar es más común de lo que todos piensan.

El trastorno bipolar es causado por múltiples factores genético-ambientales y es una enfermedad crónica, episódica y recurrente. Para su tratamiento, se pueden recetar fármacos, pero los mismos deben ser complementados con una intervención psicológica adecuada.

Para poder establecer un diagnóstico de esta enfermedad, es importante mantener conversaciones en el consultorio sobre las diferencias entre la tristeza, el duelo y la depresión, por un lado; y la alegría y la manía por otro. Esto le brinda al paciente herramientas para que él mismo sea capaz de realizar los registros (mood charts) de su estado de ánimo.