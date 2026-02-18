Esta semana el mundo artístico de Argentina lamentó el fallecimiento del director Juan Carlos Desanzo, quien nos dejó como legado hermosas producciones como es el caso de " El Polaquito".
Vivió en la calle, pero tras protagonizar la película "El Polaquito" su realidad cambió
Han pasado 23 años de su estreno y hasta la actualidas sigue siendo una de las películas más importantes del país
"Un niño de 13 años, conocido como "El Polaquito", se gana la vida cantando tangos en los trenes de Buenos Aires", es la sinopsis de este clásico del cine argentino que se estrenó en 2003.
"El Polaquito" fue un antes y un después en la vida de Abel Ayala, quien tras atravesar una infancia muy dura hoy se posiciona como uno de los actores más importantes del país.
¿Cómo se ve hoy Abel Ayala, le protagonista de "El Polaquito"?
"Yo me crié con mis abuelos y me fui de casa a los 9. No volví más, me fui a vivir a la calle", confesó en una oportunidad Abel Ayala.
"Éramos muchos tíos, muchos primos, mucha gente, y no estaba claro el tema de los vínculos. En ese momento mi mamá biológica era mi hermana y mi abuela era mi mamá biológica, supuestamente", dijo Ayala en el programa "Podemos Hablar".
Abel se fue de su casa para vivir en un hogar. Comenzó a trabajar a los 12 años, y en aquel entonces su vida cambió cuando el director Juan Carlos Desanzo lo eligió para protagonizar una película. Gracias a ese proyecto obtuvo el premio al "Mejor actor revelación" de la Asociación de Críticos Argentinos y la "Manzana Plateada al mejor actor" en el Festival de Cine Latinoamericano de Nueva York.
En 2009 protagonizó junto a Ricardo Darín la película "El baile de la Victoria", y otro de sus proyectos más importantes ha sido "El Marginal", donde hizo de Cesar. Su papel estuvo en todas las temporadas de la exitosa serie hasta 2022, en la que ganó relevancia y llegó a ser protagonista.