Vivió en la calle, pero tras protagonizar la película "El Polaquito" su realidad cambió

El Polaquito (2) "El Polaquito" de Juan Carlos Desanzo se estrenó en 2003.

¿Cómo se ve hoy Abel Ayala, le protagonista de "El Polaquito"?

"Yo me crié con mis abuelos y me fui de casa a los 9. No volví más, me fui a vivir a la calle", confesó en una oportunidad Abel Ayala.

"Éramos muchos tíos, muchos primos, mucha gente, y no estaba claro el tema de los vínculos. En ese momento mi mamá biológica era mi hermana y mi abuela era mi mamá biológica, supuestamente", dijo Ayala en el programa "Podemos Hablar".

ABEL AYALA | Pasamos por la mesa de Mirtha

Abel se fue de su casa para vivir en un hogar. Comenzó a trabajar a los 12 años, y en aquel entonces su vida cambió cuando el director Juan Carlos Desanzo lo eligió para protagonizar una película. Gracias a ese proyecto obtuvo el premio al "Mejor actor revelación" de la Asociación de Críticos Argentinos y la "Manzana Plateada al mejor actor" en el Festival de Cine Latinoamericano de Nueva York.

En 2009 protagonizó junto a Ricardo Darín la película "El baile de la Victoria", y otro de sus proyectos más importantes ha sido "El Marginal", donde hizo de Cesar. Su papel estuvo en todas las temporadas de la exitosa serie hasta 2022, en la que ganó relevancia y llegó a ser protagonista.