Qué es la ELA, la enfermedad que padeció el actor Eric Dane hasta su último día

Hollywood aún no puede recuperarse de la comoción que le causó enterarse del fallecimiento del actor Eric Dane, uno de los más queridos del ambiente artístico.
Dane saltó a la fama por aparecer en producciones como la serie "Grey's Anatomy", la reciente " Euphoria" o incluso por destacarse en el drama romántico "Amor redentor" y en las recientes "Cuenta regresiva" y "One Fast Move" (ambas últimas de Prime Video).
Hace tan solo 10 meses atrás el actor había confesado que padecía ELA, una enfermedad muy seria y compleja. A continuación te explicamos qué es.
¿Qué es la ELA?
La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Ataca las células nerviosas (neuronas) en el cerebro y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios.
¿Qué sucede en el cuerpo?
- Muerte de neuronas motoras: Estas neuronas actúan como los cables eléctricos del cuerpo. Cuando se desgastan y mueren, dejan de enviar mensajes a los músculos.
- Atrofia muscular: Al no recibir estímulos, los músculos se debilitan, se contraen involuntariamente (fasciculaciones) y finalmente se atrofian.
- Pérdida de autonomía: Con el tiempo, el paciente pierde la capacidad de caminar, hablar, comer y, eventualmente, respirar por sí mismo.
¿La ELA es lo mismo que la Esclerosis Múltiple?
A menudo se confunde a la ELA con la Esclerosis Múltiple (EM), pero son distintas. La EM es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo ataca la cobertura de los nervios. La ELA es una degeneración directa de la neurona motora y suele avanzar mucho más rápido
En la mayoría de los pacientes, la enfermedad no afecta la mente ni los sentidos (vista, oído, tacto). El paciente es plenamente consciente de su deterioro físico.
Además, estudios destacan que entre el 5% y 10% de los casos son hereditarios (familiares). El resto se consideran "esporádicos" y su causa exacta aún es objeto de investigación científica.
Lamentablemente y actualmente, esta enfermedad no tiene cura, pero existen medicamentos (como el Riluzol) y terapias que pueden prolongar la calidad de vida y ralentizar ligeramente el progreso.