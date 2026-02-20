Qué es la ELA, la enfermedad que padeció el actor Eric Dane hasta su último día

Embed - Target ALS Foundation en Instagram: "Ending ALS starts with a decision. To act. To care. To believe that progress shouldn’t move slower than the pace of this disease. Right now, ALS still takes too much and gives too little time. But every breakthrough, every clinical trial, every moment of hope begins with someone choosing to step forward. That’s why we’re launching a $500,000 fundraising effort to accelerate ALS research before December 31. And we’re doing it alongside @realericdane, who is lending his voice to help carry this mission further and louder than ever before. Ending ALS starts with you. Learn more and donate today through the link in our bio, or give right here on Instagram through our fundraiser. #EndingALSStartsWithYou #ALS #ALSResearch #Giving #EveryoneLives" View this post on Instagram

¿Qué es la ELA?

La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Ataca las células nerviosas (neuronas) en el cerebro y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios.

¿Qué sucede en el cuerpo?

Muerte de neuronas motoras: Estas neuronas actúan como los cables eléctricos del cuerpo. Cuando se desgastan y mueren, dejan de enviar mensajes a los músculos.

Atrofia muscular: Al no recibir estímulos, los músculos se debilitan, se contraen involuntariamente (fasciculaciones) y finalmente se atrofian.

Pérdida de autonomía: Con el tiempo, el paciente pierde la capacidad de caminar, hablar, comer y, eventualmente, respirar por sí mismo.

¿La ELA es lo mismo que la Esclerosis Múltiple?

A menudo se confunde a la ELA con la Esclerosis Múltiple (EM), pero son distintas. La EM es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo ataca la cobertura de los nervios. La ELA es una degeneración directa de la neurona motora y suele avanzar mucho más rápido

En la mayoría de los pacientes, la enfermedad no afecta la mente ni los sentidos (vista, oído, tacto). El paciente es plenamente consciente de su deterioro físico.

Además, estudios destacan que entre el 5% y 10% de los casos son hereditarios (familiares). El resto se consideran "esporádicos" y su causa exacta aún es objeto de investigación científica.

Lamentablemente y actualmente, esta enfermedad no tiene cura, pero existen medicamentos (como el Riluzol) y terapias que pueden prolongar la calidad de vida y ralentizar ligeramente el progreso.