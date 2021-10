Greys Anatomy.jpg

“Antes, estar en un canal durante tanto tiempo hacía que estés condenada. Ese ya no es el caso aunque probablemente no haré películas pero sí alguna serie por streaming”, manifestó en diálogo con Dax Holt, es que después de tantos años es difícil imaginar una carrera que difiera del rol que ocupó durante tanto tiempo.

Todavía no está del todo definido a qué seguirá dedicándose la actriz e incluso algunos la ven fuera de la actuación, por algo que reveló en un Podcast con Laura Brown. "Soy más emprendedora en esta etapa. Me entusiasma invertir en empresas y comenzar una. Esa es un área de crecimiento que me entusiasma, usar mi cerebro de una manera diferente".

Pero, en contra partida, también está involucrada en el podcast Tell Me y al frente de su productora Calamity Jane, la cual trabaja en una serie que arribará a HBO Max, la actriz tiene plan B y C para su salida de la actuación. “Estoy intentando jugar en diferentes áreas”, reconoció.

Al hablar de sus proyectos, muchos temieron que este sea el fin de su rol frente a cámara pero la propia actriz se encargó de tranquilizar a quienes disfrutan de su performance actoral. “Estoy segura de que volveré a actuar”, expresó.

En cuanto al estreno de la temporada 18 de Grey’s Anatomy, todavía no se confirmó la fecha de lanzamiento en Latinoamérica dado que apenas en junio se emitió el último capítulo de la 17. Si bien los rumores del final de la ficción crecen cada día más, en una entrevista anterior Pompeo advirtió que todavía “no han decidido” si este será realmente el cierre de la historia. Por el momento, todo parecería indicar que sí, aunque la confirmación se hace esperar.