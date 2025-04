Al respecto señaló: "Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la semana que viene". Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo".

Dane no es el primer actor de la serie "Grey's anatomy" que recibe una noticia de este calibre. Kate Walsh, famosa actriz estadounidense, conocida por su papeles en series como "Grey's Anatomy", "Emily in Paris", "13 Reasons Why", entre otros títulos fue diagnosticada con un tumor cerebral.

Eric Dane.jpg El actor estadounidense Eric Dane tiene 52 años.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

La Clínica Mayo ha definido a la ELA como una enfermedad degenerativa poco común que afecta las células nerviosas del cerebro y la columna vertebral, causando parálisis progresiva de los músculos. Este cuadro provoca que las personass afectadas pierdan poco a poco la capacidad de hablar, comer, caminar y respirar de forma independiente.