El miércoles 3 de julio Luis Salinas se presentará a las 21.30 en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). Las entradas están a la venta en EntradaWeb y los precios son:
3 de julio
Luis Salinas en concierto en el Teatro Independencia
El genial guitarrista llega a Mendoza con una propuesta que abarca desde folklore hasta jazz
- Platea Baja: $43.000
- Palcos Bajos: $40.000
- Platea Alta: $38.000
- Palcos Altos: $35.000
- Platea Tertulia: $33.000
- Palcos Tertulia: $30.000
- Paraíso: $25.000
Luis Salinas, uno de los artistas argentinos más reconocidos en el mundo, vuelve a presentarse en el escenario mayor de los mendocinos. En esta oportunidad acompañado con una banda de músicos renombrados, presentará un show de diferentes ritmos.
La diversidad sonora de su música, abarcará desde el folklore argentino hasta el latido de la música latinoamericana y la calidez del jazz contemporáneo, lo que invita a sumergirse en un universo sonoro sin fragmentaciones.
Salinas se presenta acompañado por su hijo Juan en guitarra, Alejandro Tula en percusión y Javier Lozano en piano.