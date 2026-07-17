La Contreras presenta en el Teatro Independencia "Desde el Aibalcín"

Con más de 30 años de trayectoria, 9 discos editados y un DVD en su haber, Mariela Contreras (ex líder y cocreadora del reconocido grupo Simpecao) construyó una carrera marcada por la búsqueda artística y el cruce de géneros.

Tras radicarse en Granada, ciudad natal de su madre, encontró en el histórico barrio del Albaicín, frente a la imponente Alhambra, el escenario cotidiano donde nacieron las canciones que hoy conforman este nuevo trabajo.

"Desde el Albaicín", el show que presentará La Contreras

"Desde el Albaicín" es el resultado de esa experiencia. Un espectáculo donde el flamenco dialoga con las músicas de América Latina y donde las composiciones propias conviven con versiones especialmente seleccionadas para este repertorio.

Para esta presentación estará acompañada por su banda integrada por Diego Romero (guitarra), David Harder (percusión), Gerardo Lucero (contrabajo), Gonzalo Gorordo (batería) y Mariano Moreno (piano). El espectáculo contará además con la participación de Maru Gómez (baile), Diego Lorenzo (guitarra flamenca), Joel Barros (guitarra) y Román Altamiranda (percusión).

El concierto contará con la participación especial del dúo Orozco Barrientos que compartirá escenario con La Contreras.

Durante su camino musical, La Contreras junto a Sin Pecao musicalizó la tira televisiva Soy Gitano y compartió escenario con destacados artistas nacionales e internacionales como Alejandro Sanz, Rubén Rada, Susana Baca, Beto Cuevas, Orozco Barrientos, Malena D'Alessio y Karamelo Santo, entre otros. Además, fue una de las figuras elegidas para representar al vino argentino junto a Fito Páez y otros grandes referentes de la música nacional.