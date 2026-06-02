El viernes 5 de junio el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) se vestirá de fiesta para recibir un espectáculo que promete hacer bailar y emocionar a todas las generaciones. El show "Dancing Queen-ABBA Experience" será a las 21 y las entradas se pueden conseguir en EntradaWeb.
"Dancing Queen-ABBA Experience", homenaje en el Teatro Mendoza
La banda sueca revive su magia en nuestra provincia con un show en el que no faltará un solo hit de la banda sueca
La magia, la nostalgia y la energía de ABBA, una de las bandas más icónicas de la historia del pop se podrá apreciar en nuestra provincia a través de un emocionante homenaje a esta legendaria agrupación sueca que revolucionó la música mundial.
El show invita al público a revivir esos clásicos inoxidables que traspasaron las barreras del tiempo. El espectáculo está a cargo de Dancing Queen–ABBA Experience, con una sólida banda en vivo, vientos y coros que recrean a la perfección el espíritu festivo de ABBA.
El elenco de Dancing Queen está conformado por:
• Voces principales: Victoria Zárraga y Lara Díaz.
• Banda: Adrián Muñoz (teclados), Edgardo Povez (guitarra), Pablo Sánchez (batería), David Gologorsky (teclados), Ariel González (percusión) y Rubén Barolo (bajo).
• Vientos: Juan Pablo Bruno (saxo), Cristian Polito Antchagno (trompeta) y Alejandro Weber (flauta).
• Coros: Gema, Analía, Tomás y Alejo.