"Dancing Queen-ABBA Experience", homenaje en el Teatro Mendoza

La magia, la nostalgia y la energía de ABBA, una de las bandas más icónicas de la historia del pop se podrá apreciar en nuestra provincia a través de un emocionante homenaje a esta legendaria agrupación sueca que revolucionó la música mundial.

El show invita al público a revivir esos clásicos inoxidables que traspasaron las barreras del tiempo. El espectáculo está a cargo de Dancing Queen–ABBA Experience, con una sólida banda en vivo, vientos y coros que recrean a la perfección el espíritu festivo de ABBA.