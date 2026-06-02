"Tosca", la gran obra de Puccini llega al Teatro Independencia en versión reducida

Tosca es considerada una de las óperas más representativas del repertorio verista italiano, por su intensidad dramática y por contener algunas de las arias más bellas del repertorio. El argumento combina amor, intriga, violencia, pasión y muerte.

Alicia Pouzo es quien dirige musicalmente la Orquesta de Opera Mendoza, en esta oportunidad y también hay que destacar la actuación de la Coral Bonarda del Hospital Universitario , dirigido por Mariana Ledda.

Cantantes principales de Tosca en Mendoza

Ricardo Mirabelli: nacido en Mendoza, Argentina, y reside en Italia. En la provincia estudio música en la Escuela Superior de Música de la U.N.Cuyo, y en ltalia estudió con el tenor Luigi Alva, Rockwell Blake, Robert Kettelson y Franca Mattiucci. Cantó en Seúl, Corea del Sur. Fue convocado como Artista lirico” en representación de la República Italiana por el Aniversario de la Independencia Coreana en la ONU de Opera Seúl Center el Rigoletto de Giuseppe Verdi.

Se ha presentado en los siguientes teatros internacionales:

Teatro Alla Scala de Milan.

Ópera de Seúl (Corea del Sur)

Ópera Bolshoi de Moscú (Rusia).

Ópera de Zúrich, Lousanne, Berna, (Suiza).

Teatro Internacional Monnaie de (Bruxelas).

Ópera Royal Copenhaguen (Dinamarca).

Ópera National Athenas (Grecia).

Ópera del Principado de Monte Carlo (Francia).

Ópera de Sofía (Bulgaria).

Ópera di Cracovia (Polonia)

Teatro Colón de Buenos Aires (Argentina).

Teatros italianos: Scala de Milan, Teatro San Carlo de Napoli, Teatro Comunal de Bolonia, Teatro la Fenice de Venezia, Teatro Maximo de Palermo, Opera de Roma.

Marina Torres: cantante argentina. Comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio Provincial de Música de Bahía Blanca continuándolos en C.A.B.A.. Egresada de la Maestría en Canto Lírico del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón bajo la supervisión de los maestros: Reinaldo Censabella, Emanuel Siffert, Carlos Duarte y Bety Gambartes, realizando su concierto de egreso en dicho coliseo.

Ganadora del Concurso “Alejandro Cordero” edición 2019 llevado a cabo en el Teatro Colón de Buenos Aires y premiada cómo “Cantante revelación 2019” por la Asociación Argentina de Críticos Musicales.

Ha cantado cómo solista en los teatros y salas más prestigiosas del país y del exterior como:

Teatro Colón de Bs. As..

Teatro Avenida.

Teatro Argentino de La Plata.

Teatro Libertador de Córdoba.

Teatro Municipal de Bahía Blanca.

The Manhattan School de Nueva York.

Dentro de sus roles se destacan:

Madama Butterfly, Tosca y Turandot de Giacomo Puccini, Aida, Nabucco (Abigaille), Il trovatore (Leonora), Macbeth (Lady Macbeth), La forza del Destino (Leonora), Don Carlo (Elizabetta), Un ballo in maschera (Amelia) de Giuseppe Verdi.

También se desempeña cómo maestra de Canto dictando clases de técnica vocal y masterclass en el interior del país.

Omar Carrión: egresado del ISA del Teatro Colón. Ganador del concurso Rossini y finalista Pavarotti en EE.UU. Desde su debut ha cantado los principales roles en importantes teatros como Teatro Colón, Municipal de Santiago, Auditorio Nacional de México, Anfiteatro Herodes Aticus, Sodre y en países como Argentina, Chile, Colombia Brasil, Uruguay, México, Ecuador, Perú, Letonia, Grecia y Alemania.

En los últimos años se ha destacado en Barbero de Sevilla, Luisa Miller, Madame Butterfly, Misa de Gloria, La traviata, entre otro roles.