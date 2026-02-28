Sencillos hábitos para mantener un cerebro joven según la ciencia

Factores decisivos para un cerebro "siempre joven"

El equipo de investigación, liderado por expertos como la Dra. Kimberly Sibille y el Dr. Jared Tanner, identificó que los beneficios son acumulativos. Por cada hábito saludable adicional, el beneficio neurobiológico aumenta. Los pilares identificados son:

Gestión del estrés. Cambiar la percepción de las dificultades reduce la inflamación cerebral.

Cambiar la percepción de las dificultades reduce la inflamación cerebral. Sueño de calidad. El descanso profundo permite al cerebro eliminar toxinas y repararse.

El descanso profundo permite al cerebro eliminar toxinas y repararse. Conexiones sociales. Mantener vínculos sólidos actúa como un escudo contra el deterioro cognitivo.

Mantener vínculos sólidos actúa como un escudo contra el deterioro cognitivo. Salud física. Evitar el tabaco y mantener un peso saludable mejora la circulación sanguínea hacia el cerebro.

Estres.jpg Gestionar el estrés es muy importante para mantener la "juventud" de tu cerebro.

Cómo entrenar un cerebro optimista

La ciencia sugiere que el optimismo es una habilidad que se puede practicar. Pequeños ejercicios diarios, como dedicar diez segundos a buscar una solución tras un error, poner manos a la obra para resolver un desafío matemático o anotar tres cosas positivas antes de dormir, ayudan a reentrenar la atención. Estos hábitos no solo mejoran el bienestar emocional, sino que actúan como una verdadera "medicina preventiva" contra enfermedades como el Alzheimer y la demencia.