Sencillos hábitos para mantener un cerebro joven según la ciencia

Investigadores de la Universidad de Florida (UF) han demostrado que el estilo de vida y la actitud mental pueden influir drásticamente en la velocidad a la que envejece nuestro cerebro. Según el estudio, las personas que adoptan hábitos protectores específicos presentan una "edad cerebral" -medida mediante resonancia magnética y algoritmos de aprendizaje automático- que puede ser hasta 8 años menor que la que indica su documento de identidad.
El poder del optimismo práctico para el cerebro
Aunque factores como el sueño reparador, el control del peso y la actividad social son fundamentales, el estudio destaca el optimismo como un motor de rejuvenecimiento mental o del cerebro. No se trata de un optimismo ciego que ignora la realidad, sino de una capacidad para interpretar los desafíos como retos superables.
Desde un punto de vista biológico, esta actitud reduce la liberación de cortisol (la hormona del estrés). Un nivel bajo de cortisol protege al hipocampo, la región del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje, evitando su desgaste prematuro. Además, el optimismo fomenta la neuroplasticidad, permitiendo que el cerebro cree nuevas conexiones neuronales incluso en edades avanzadas.
Factores decisivos para un cerebro "siempre joven"
El equipo de investigación, liderado por expertos como la Dra. Kimberly Sibille y el Dr. Jared Tanner, identificó que los beneficios son acumulativos. Por cada hábito saludable adicional, el beneficio neurobiológico aumenta. Los pilares identificados son:
- Gestión del estrés. Cambiar la percepción de las dificultades reduce la inflamación cerebral.
- Sueño de calidad. El descanso profundo permite al cerebro eliminar toxinas y repararse.
- Conexiones sociales. Mantener vínculos sólidos actúa como un escudo contra el deterioro cognitivo.
- Salud física. Evitar el tabaco y mantener un peso saludable mejora la circulación sanguínea hacia el cerebro.
Cómo entrenar un cerebro optimista
La ciencia sugiere que el optimismo es una habilidad que se puede practicar. Pequeños ejercicios diarios, como dedicar diez segundos a buscar una solución tras un error, poner manos a la obra para resolver un desafío matemático o anotar tres cosas positivas antes de dormir, ayudan a reentrenar la atención. Estos hábitos no solo mejoran el bienestar emocional, sino que actúan como una verdadera "medicina preventiva" contra enfermedades como el Alzheimer y la demencia.