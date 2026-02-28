en vivo Tensión internacional

La Cancillería de Irán negó la muerte del líder supremo Alí Jamenei, tras los dichos de Trump

Alí Jamenei, líder supremo iraní.

La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Irán ya contraatacó y desmintió la muerte de Alí Jamenei

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO

