China desea ser una potencia en la Antártida desafiando a Estados Unidos y Rusia con sus 5 bases científicas y una nueva ley

Para otras potencias, como Estados Unidos y Rusia, la implicancia es que China está pasando de una presencia principalmente científica a una estrategia estatal más estructurada y sostenida, lo que puede incrementar su influencia en la gobernanza futura de la Antártida sin necesidad de confrontación directa.

China en la Antártida (1)

Las bases de China en el contiente blanco

China ha reforzado su presencia en la Antártida a través de un sistema de cinco bases científicas operativas y una nueva ley nacional sobre actividades polares, en el marco de su estrategia para consolidarse como potencia en la región.

Las bases incluyen

la Gran Muralla (1985) en la península Antártica

la Zhongshan (1989) en las islas Larsemann

la Kunlun (2009) en el interior del continente a más de 4.000 metros de altitud

la Taishan (2014) en la meseta antártica oriental

la más reciente Qinling (2024) ubicada en la región del mar de Ross, diseñada como estación de operación anual y con capacidad para hasta 80 personas en verano.

Este sistema de estaciones permite a China realizar investigaciones en glaciología, clima, geofísica y océanos, extendiendo su cobertura científica a prácticamente todas las regiones clave del continente blanco.