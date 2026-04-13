La Antártida se ha convertido en un nuevo foco de interés estratégico global. Allí, China avanza con paso firme, combinando ciencia, infraestructura y legislación , en una jugada que no pasa desapercibida frente a potencias como Estados Unidos y Rusia.
Con cinco bases operativas y una nueva ley que respalda sus ambiciones, China busca consolidarse como un actor clave en el futuro del continente blanco.
China desea ser una potencia en la Antártida desafiando a Estados Unidos y Rusia con sus 5 bases científicas y una nueva ley
La nueva ley china sobre actividades en la Antártida busca ordenar y centralizar todas las expediciones, la logística y la investigación polar bajo control del Estado, regulando desde la planificación de misiones hasta la cooperación internacional y la protección ambiental. En términos geopolíticos, su importancia está en que refuerza la capacidad de China para actuar de manera más coordinada y constante en el continente antártico.
Para otras potencias, como Estados Unidos y Rusia, la implicancia es que China está pasando de una presencia principalmente científica a una estrategia estatal más estructurada y sostenida, lo que puede incrementar su influencia en la gobernanza futura de la Antártida sin necesidad de confrontación directa.
Las bases de China en el contiente blanco
China ha reforzado su presencia en la Antártida a través de un sistema de cinco bases científicas operativas y una nueva ley nacional sobre actividades polares, en el marco de su estrategia para consolidarse como potencia en la región.
Las bases incluyen
- la Gran Muralla (1985) en la península Antártica
- la Zhongshan (1989) en las islas Larsemann
- la Kunlun (2009) en el interior del continente a más de 4.000 metros de altitud
- la Taishan (2014) en la meseta antártica oriental
- la más reciente Qinling (2024) ubicada en la región del mar de Ross, diseñada como estación de operación anual y con capacidad para hasta 80 personas en verano.
Este sistema de estaciones permite a China realizar investigaciones en glaciología, clima, geofísica y océanos, extendiendo su cobertura científica a prácticamente todas las regiones clave del continente blanco.