Cómo China busca reducir la dependencia de Estados Unidos con una nueva dieta para sus cerdos

La alimentación representa cerca del 70% del costo de criar cerdos, y la volatilidad del precio de la soja, atravesada por tensiones comerciales y conflictos globales, impacta directamente en la rentabilidad. Pero detrás de esa decisión hay una lógica más amplia. China busca avanzar hacia un modelo de autosuficiencia alimentaria, reduciendo su exposición a mercados externos en insumos estratégicos.

Cerdos de China (1)

La estrategia de China

El cambio ya empezó a tomar escala. Los alimentos fermentados pasaron de representar el 3% del feed industrial en 2022 al 8% en 2025, con proyecciones que apuntan al 15% hacia 2030. Si ese proceso se consolida, China podría reducir sus importaciones de soja en más de un 6%. Las grandes empresas del sector avanzan más rápido. Grupos como Muyuan o New Hope ya incorporan dietas con menor contenido de soja o incluso alternativas casi libres de este insumo. El problema aparece en los productores más pequeños, que enfrentan mayores dificultades técnicas y costos de adaptación.

También hay incertidumbre en el resultado. La fermentación no es un proceso estandarizado y puede afectar la calidad del alimento, el crecimiento de los animales o incluso el producto final. Es un cambio que todavía está en fase de ajuste. Lo que está en juego va más allá del sector agropecuario. Si China logra reducir su dependencia de la soja, el impacto será global: desde los productores en Estados Unidos y Brasil hasta el equilibrio del comercio agrícola internacional.