Cómo será la ciudad modular que China armará en la cordillera argentina para 5.000 trabajadores mineros

Cómo será la ciudad modular que China armará de cero en la cordillera argentina para 5.000 trabajadores mineros

Se trata de una infraestructura asociada al megaproyecto minero Vicuña, cuya construcción del campamento fue adjudicada a comienzos de junio de 2026 a un consorcio integrado por compañías como PowerChina y Beijing Chengdong junto a una firma argentina.

El objetivo principal es permitir la operación del distrito minero Vicuña, que integra los yacimientos de cobre, oro y plata en la cordillera sanjuanina. En este contexto, la participación china resulta clave en la construcción modular y el montaje de infraestructura diseñada para condiciones extremas.

Ciudad minera (1)

Así es la ciudad minera que China está construyendo

La ciudad modular proyectada en la cordillera de San Juan se levanta a más de 4.000 metros de altura, en un entorno donde no existe infraestructura urbana previa. Está diseñada como un campamento industrial compuesto por módulos prefabricados que se fabrican fuera del país y luego se ensamblan en la montaña.

Los módulos de esta ciudad incluyen dormitorios, comedores, áreas médicas, oficinas y espacios logísticos, pensados para funcionar de manera integrada en condiciones climáticas extremas, con bajas temperaturas, viento intenso y dificultad de acceso. Este tipo de campamentos en alta montaña suelen incorporar protocolos de adaptación a la altura, incluyendo espacios de aclimatación y control médico básico para los trabajadores.

Otra característica central de esta ciudad es su capacidad operativa. Está planificada para alojar entre 4.500 y 5.000 trabajadores en sistema de rotación, lo que implica una ocupación temporal y constante recambio de personal. El complejo incorpora sistemas de energía, abastecimiento de agua y gestión de residuos que permiten su funcionamiento autónomo en alta montaña.