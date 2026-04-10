China supera el récord del mundo con una perforación de más de 3.400 metros en el hielo de la Antártida

A diferencia de los métodos mecánicos tradicionales del mundo, este procedimiento utilizado por China evita la introducción de sustancias externas, lo que reduce significativamente el riesgo de contaminar ecosistemas que han permanecido aislados durante millones de años.

China (1)

Lo que descubrió China

El logro no es solo técnico. La perforación de China permitió abrir un canal estable hacia un lago subglacial, un entorno oculto bajo la capa de hielo que conserva condiciones prácticamente intactas desde tiempos remotos. Estos reservorios naturales funcionan como archivos del pasado: contienen información clave sobre la evolución del clima terrestre, la composición de la atmósfera antigua y posibles formas de vida adaptadas a condiciones extremas .

Además, la profundidad alcanzada supera ampliamente el récord anterior de perforación con agua caliente del mundo, que rondaba los 2.540 metros. Esto no solo marca un avance en capacidad tecnológica, sino que también demuestra un mayor control sobre variables críticas como la presión, la temperatura y la estabilidad del conducto a grandes profundidades, factores que se vuelven más complejos a medida que se avanza en el hielo .

La expedición, iniciada en noviembre de 2025, forma parte de una estrategia más amplia de China para fortalecer su presencia científica en regiones polares. En ese contexto, este tipo de desarrollos permite