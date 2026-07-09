China crea la primera moto de producción con motor bóxer de 8 cilindros del mundo: parece un avión y recorre más de 400 km

El gigante oriental, China, no deja de sorprender al mundo con sus avances tecnológicos. Esta vez, el protagonista no es un automóvil eléctrico ni un robot, sino una motocicleta que marca un antes y un después en la industria.
El gigante automotriz chino Great Wall Motor (GWM), a través de su división de lujo Souo, presentó la nueva Souo S2000, la primera moto de producción en serie equipada con un motor bóxer de ocho cilindros. Con este lanzamiento, la compañía busca competir en un segmento históricamente dominado por fabricantes japoneses y europeos de motocicletas de gran turismo.
China fabrica una motocicleta única en el mundo con un motor de 8 cilindros que parece sacado de la aviación
Su principal innovación es un motor bóxer de 2.000 cc con ocho cilindros opuestos horizontalmente, capaz de desarrollar 152 caballos de fuerza. Se trata de uno de los motores más grandes del mercado dentro del mundo de las dos ruedas, desarrollando una potencia máxima de 154 CV.
Este motor permite mover sus 466 kilogramos de peso. Además la motocicleta incorpora una transmisión automática de doble embrague (DCT) de ocho velocidades con marcha atrás, además de una suspensión delantera tipo Hossack que mejora la estabilidad y reduce el hundimiento al frenar.
La nueva motocicleta china que quiere cambiar la industria
Pensada para recorrer largas distancias, la moto Souo S2000 ofrece una autonomía superior a los 400 kilómetros, que puede alcanzar hasta 485 kilómetros en condiciones óptimas. Esto es posible gracias a un tanque de combustible de 26.2 litros y un consumo homologado de apenas 5.9 litros cada 100 kilómetros.
El equipamiento también apunta al segmento premium. La motocicleta incorpora una pantalla táctil de 12.3 pulgadas con actualizaciones inalámbricas, un sistema de sonido con altavoces integrados, control de tracción y freno de mano electrónico, características poco habituales incluso entre las motos de alta gama.
Con un precio de partida de 218.800 yuanes en China, unos 28.181 euros al cambio, no se trata de una motocicleta económica. Aun así, el modelo representa un desafío directo para las grandes motos GT del mercado internacional. Si la marca decide llevarla a Europa o América, podría alterar la competencia dentro de este segmento por sus características y su propuesta tecnológica.