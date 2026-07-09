China crea la primera moto de producción con motor bóxer de 8 cilindros del mundo: parece un avión y recorre más de 400 km

Este motor permite mover sus 466 kilogramos de peso. Además la motocicleta incorpora una transmisión automática de doble embrague (DCT) de ocho velocidades con marcha atrás, además de una suspensión delantera tipo Hossack que mejora la estabilidad y reduce el hundimiento al frenar.

La nueva motocicleta china que quiere cambiar la industria

Pensada para recorrer largas distancias, la moto Souo S2000 ofrece una autonomía superior a los 400 kilómetros, que puede alcanzar hasta 485 kilómetros en condiciones óptimas. Esto es posible gracias a un tanque de combustible de 26.2 litros y un consumo homologado de apenas 5.9 litros cada 100 kilómetros.

El equipamiento también apunta al segmento premium. La motocicleta incorpora una pantalla táctil de 12.3 pulgadas con actualizaciones inalámbricas, un sistema de sonido con altavoces integrados, control de tracción y freno de mano electrónico, características poco habituales incluso entre las motos de alta gama.

Con un precio de partida de 218.800 yuanes en China, unos 28.181 euros al cambio, no se trata de una motocicleta económica. Aun así, el modelo representa un desafío directo para las grandes motos GT del mercado internacional. Si la marca decide llevarla a Europa o América, podría alterar la competencia dentro de este segmento por sus características y su propuesta tecnológica.