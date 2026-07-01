La estación Liziba de Chongqing, un destino imperdible para "comer"

Impulsado por plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, el monorraíl de Liziba se convirtió en una estrella inesperada, un “plato” que todos quieren probar. Estas poses divertidas generaron un furor en las redes sociales y transformaron al monorraíl en un símbolo del espíritu vibrante y peculiar de Chongqing.

“Mi amigo pensó que era inteligencia artificial”, afirmó Yvonne Tsakiris, una mujer de 48 años de Dubái. Al enterarse del monorraíl gracias a un amigo, viajó a Chongqing para presenciar el fenómeno en persona.

Dinesh Francois Samasundara, de París, sintió una curiosidad similar después de toparse repetidamente durante meses con videos cortos en las redes sociales.

“Es una vista realmente inusual para mí”, explicó. “No estamos acostumbrados a ver este tipo de paisaje en París ni en la mayor parte de Europa”.

En una ciudad donde el paisaje urbano parece sacado de una película de ciencia ficción y la comida es tan picante como la pasión de sus habitantes, el monorraíl se convirtió en una atracción inesperada pero perfecta.

Por TAN YINGZI y DENG RUI.