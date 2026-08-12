Turistas internacionales emprenden un recorrido culinario en Guilin

Desde la selección de ingredientes frescos de temporada en un animado mercado hasta la preparación de los platos más representativos de Yangshuo, los participantes pueden degustar, cocinar y conectar de manera auténtica con la gastronomía china.

Casper Supeene, un turista belga de 20 años, quedó maravillado al ver pescado fresco recién capturado del río Lijiang y una gran variedad de verduras, especialmente la raíz de loto, que nunca había visto antes.

A medida que los turistas internacionales buscan experiencias culturales más profundas, Yangshuo amplió su oferta de talleres prácticos de cocina. Las actividades pueden reservarse a través de plataformas como la agencia de viajes en línea Trip.com, y algunos alojamientos rurales también ofrecen estos cursos.

Liang Qiongfeng comenzó a impartir este tipo de clases cuando abrió un restaurante en 2004. Explicó que, además de los cursos de cocina, los visitantes extranjeros sienten un gran interés por las tradiciones locales relacionadas con el té y por experimentar la vida cotidiana de Yangshuo.

El curso cuesta 280 yuanes (u$s 41,30) por persona. Según Liang, solo en junio, alrededor de 400 personas participaron en las clases.

Por XU LIN y ZHANG LI.