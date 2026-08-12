Con delantales puestos y gorros de chef en la cabeza, un grupo de visitantes extranjeros se coloca frente a woks humeantes sobre cocinas a gas. Espátula en mano, todos intentan dominar con entusiasmo el arte tradicional del salteado chino.
Turistas internacionales emprenden un recorrido culinario en Guilin
Más allá de sus paisajes kársticos, la gastronomía se consolida como un gran atractivo de la cultura local
El condado de Yangshuo, en Guilin, región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, ha sido durante mucho tiempo uno de los destinos preferidos por los turistas internacionales gracias a sus montañas kársticas y su vibrante cultura étnica.
En los últimos años, los talleres de cocina impartidos en inglés por chefs chinos han comenzado a atraer a un número creciente de visitantes extranjeros, ofreciéndoles una forma dinámica de acercarse a la vida local.
Desde la selección de ingredientes frescos de temporada en un animado mercado hasta la preparación de los platos más representativos de Yangshuo, los participantes pueden degustar, cocinar y conectar de manera auténtica con la gastronomía china.
Casper Supeene, un turista belga de 20 años, quedó maravillado al ver pescado fresco recién capturado del río Lijiang y una gran variedad de verduras, especialmente la raíz de loto, que nunca había visto antes.
A medida que los turistas internacionales buscan experiencias culturales más profundas, Yangshuo amplió su oferta de talleres prácticos de cocina. Las actividades pueden reservarse a través de plataformas como la agencia de viajes en línea Trip.com, y algunos alojamientos rurales también ofrecen estos cursos.
Liang Qiongfeng comenzó a impartir este tipo de clases cuando abrió un restaurante en 2004. Explicó que, además de los cursos de cocina, los visitantes extranjeros sienten un gran interés por las tradiciones locales relacionadas con el té y por experimentar la vida cotidiana de Yangshuo.
El curso cuesta 280 yuanes (u$s 41,30) por persona. Según Liang, solo en junio, alrededor de 400 personas participaron en las clases.
Por XU LIN y ZHANG LI.