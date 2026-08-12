Restauración de arrecifes trae de vuelta tiburones de puntas negras

Conocido científicamente como Carcharhinus melanopterus, el tiburón de arrecife de puntas negras está clasificado como especie casi amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a las presiones que ejercen la degradación de los arrecifes de coral y la sobrepesca a nivel mundial.

El regreso anual de estos tiburones resulta especialmente significativo porque las aguas que rodean la isla Wuzhizhou estuvieron gravemente degradadas en el pasado. A finales de la década de 2000, la sobrepesca y la contaminación procedente de tierra firme redujeron la cobertura de coral vivo a menos del 15%, lo que provocó un marcado descenso de la vida marina.

La recuperación comenzó en 2010, cuando la isla se asoció con la Universidad de Hainan para establecer un rancho marino experimental. Desde 2016, investigadores y equipos de buceo trasplantaron colonias de coral cultivadas e instalaron arrecifes artificiales, entre ellos estructuras de hormigón, embarcaciones hundidas y plataformas de roca volcánica, para restaurar los hábitats submarinos.

Los trabajos de restauración produjeron resultados medibles. Según el Área Turística de la Isla Wuzhizhou, se trasplantaron más de 68.000 colonias de coral en una superficie de 61.000 metros cuadrados del lecho marino, mientras que la cobertura de coral vivo se recuperó hasta alcanzar el 37,08%. La diversidad de peces aumentó hasta las 265 especies y la calidad del agua cumplió de forma constante con el estándar nacional más alto para aguas marinas de China.

El ecosistema recuperado está atrayendo mucho más que tiburones de arrecife de puntas negras. En los últimos años también se registró la presencia de delfines salvajes, tortugas carey en peligro de extinción, focas moteadas, tiburones ballena y meros gigantes.

A principios de este año, un fotógrafo submarino captó imágenes de una babosa de mar conocida como oveja de hoja. Esta criatura de un centímetro, sensible a la contaminación, es un indicador de la salud de los arrecifes; su avistamiento confirma la recuperación continua del ecosistema submarino de la isla Wuzhizhou.

Por CHEN BOWEN.