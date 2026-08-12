La capital de porcelana se suma a la lista de Patrimonio Mundial

El conjunto patrimonial comprende 45 sitios que abarcan una superficie de 1.979 hectáreas, desde talleres de porcelana situados en el centro histórico urbano hasta lugares de extracción de materias primas, rutas de transporte y barrios tradicionales, que en conjunto ilustran toda la cadena de producción de la industria.

Alessandro Balsamo, jefe de la Unidad de Nominaciones del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, señaló que antes los sitios industriales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial estaban representados principalmente por lugares vinculados a la minería o al transporte.

“Los sitios de Jingdezhen ponen de relieve otra dimensión importante que hasta ahora prácticamente no estaba representada: la producción artesanal”, afirmó. Añadió que la nueva inscripción abre un capítulo relevante en materia de conocimientos tecnológicos, habilidades y artesanía, y refleja siglos de intercambios culturales.

Según Wei Qing, autor del expediente de candidatura al Patrimonio Mundial, Jingdezhen constituye un ejemplo excepcional e inigualable de innovación tecnológica, logros artísticos y organización industrial en la producción de porcelana entre los siglos XIII y XIX.

Desde las piezas de tonalidad blanco azulada de la dinastía Song (960-1279) hasta las cerámicas azul y blanco de la dinastía Yuan (1271-1368), pasando por la porcelana decorada de la dinastía Ming (1368-1644) y las piezas famille rose y esmaltadas de la dinastía Qing (1644-1911), Jingdezhen amplió de manera continua las posibilidades de la artesanía de la porcelana.

Por WANG RU y YANG HAN.