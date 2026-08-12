Constructores navales prevén un horizonte favorable

Li Yanqing, vicepresidente de la Asociación de la Industria Nacional de Construcción Naval de China (CANSI, por sus siglas en inglés), explicó que la mayor parte de los nuevos pedidos correspondió a graneleros, portacontenedores y petroleros. En conjunto, estos tres segmentos concentraron más del 75% de los pedidos mundiales durante el primer semestre.

Entre enero y junio, China exportó 3.412 embarcaciones con un valor de 219.320 millones de yuanes (u$s 32.410 millones), un aumento interanual del 24,9%, según la CANSI.

Zhang Hongpeng, profesor de la Universidad Marítima de Dalian, en la provincia de Liaoning, atribuyó el crecimiento de las ganancias del sector al aumento de los precios de las nuevas construcciones, la estabilidad de los costos del acero y la mejora de la eficiencia en la gestión, así como a la continua optimización de la administración en los astilleros nacionales.

Según Zhang, estos factores no solo incrementaron la rentabilidad del sector, sino que también elevaron el valor de las exportaciones navales de China, ya que los astilleros entregan cada vez más embarcaciones de alta gama en lugar de centrarse únicamente en el volumen de producción.

Las tecnologías ecológicas también están aportando mayor valor a la construcción naval convencional. El astillero Xiangyu, con sede en Nantong, provincia de Jiangsu, equipó sus principales graneleros con dispositivos de aletas generadoras de vórtices, que transforman la rotación de la estela en empuje auxiliar, permitiendo que las embarcaciones naveguen aproximadamente medio nudo más rápido sin aumentar el consumo de combustible.

Qin Weimin, presidente de la compañía, informó que está prevista la entrega de 37 buques en 2026, la mayoría destinados a mercados internacionales, y que se espera que el valor de la producción supere los 10.000 millones de yuanes.

Por ZHONG NAN.