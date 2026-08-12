La innovación, clave de la ventaja manufacturera

Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), el gasto de China en investigación y desarrollo (I+D) creció alrededor de un 10% anual, lo que convirtió al país en el segundo mayor inversor del mundo en este ámbito. Además, la investigación básica representó más del 7% del gasto total en I+D en 2025, el nivel más alto registrado hasta la fecha, según el documento.

Jorg Gnamm, responsable global de manufactura de la consultora Bain & Company, afirmó: “La próxima etapa de crecimiento de China no estará definida simplemente por producir más bienes, sino por exportar capacidades avanzadas de manufactura, conocimientos industriales e innovación escalable. No se trata solo de que China obtenga una mayor porción del mercado, sino también de que sus capacidades se integren con los ecosistemas globales”.

A medida que las tensiones geopolíticas llevan a algunas empresas multinacionales a diversificar su producción, se intensificó el debate sobre si la creciente capacidad manufacturera de China está desplazando a las economías industriales de otros países, una afirmación que China rechazó en reiteradas ocasiones.

Gnamm sostuvo que ese planteamiento pasa por alto lo que hoy distingue cada vez más al sector manufacturero chino.

“Lo que destaca en China es la combinación de escala, velocidad y capacidad para integrar toda la cadena de valor. Eso permite generar lo que denominamos impacto a gran escala”, señaló.

En junio, el Foro Económico Mundial incorporó ocho fábricas chinas a un nuevo grupo de 16 plantas de la Red Global de Faros. Con ello, China pasó a albergar 109 de las 238 fábricas faro del mundo, consideradas el referente de las plantas industriales más avanzadas a nivel global.

Gnamm afirmó que el ecosistema manufacturero chino sigue siendo estructuralmente diferente gracias a la solidez de sus cadenas nacionales de suministro y a sus rápidos ciclos de innovación.

Quan Heng, secretario del Partido de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai, declaró en una entrevista que el concepto del exceso de capacidad debería referirse a una producción que excede la demanda del mercado, y no a una producción que supera el consumo interno, pero satisface la demanda internacional.

“Las exportaciones chinas de las industrias verdes se sustentan en sus fortalezas en investigación, cadenas de suministro integradas, capital humano altamente calificado y un enorme mercado interno. Representan una capacidad de producción competitiva a nivel internacional, no un exceso de capacidad”, afirmó.

Por CHENG YU.