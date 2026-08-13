Murió el monje más anciano del mundo: tenía 108 años y fue perseguido por China

El padre Benedict Chao falleció el 31 de julio en Hong Kong a la edad de 108 años. El religioso era el monje trapense más anciano del mundo. Su funeral está programado para el 14 de agosto en la misma ciudad, según explicaron fuentes de The Vatican News.
Un monje firme ante la adversidad
Benedict Chao nació en Chengting durante 1918. El joven ingresó a la comunidad cisterciense de la Estricta Observancia en 1941. Hizo su profesión solemne en 1947. La Iglesia ordenó al sacerdote en 1949.
El religioso vivió periodos históricos dolorosos con valentía. Las fuerzas japonesas ocuparon el monasterio original en 1937. Las nuevas autoridades chinas desmantelaron el lugar doce años después. Muchos hermanos sufrieron arrestos o perdieron la vida.
Sin embargo, lo peor llegó con Mao Zedong, cuando el dictador chino tomó el control de la región.
En 1947, el año en que el P. Chao realizó sus votos perpetuos, atacaron la abadía de Nuestra Señora de la Consolación, en Yangjiaping. A los monjes los torturaron y obligaron a dejar el monasterio.
Un trotamundos
Chao huyó a otras regiones de China para sobrevivir. Luego viajó hacia Canadá o Estados Unidos. El religioso aprendió técnicas para elaborar queso en una abadía de Utah.
El sacerdote se trasladó a Hong Kong en la década de 1950. Junto con otros hermanos, construyó el monasterio Nuestra Señora de la Alegría en la isla de Lantao durante 1956. El lugar honra la memoria de la comunidad de Chengting. Además, fundó una lechería trapense en los años ochenta.
El padre sirvió como prior desde 1974 hasta 1998. El religioso pasó 79 años dentro de su orden monástica. También cumplió 77 años como sacerdote al servicio de la comunidad católica.
En pocas palabras
- Benedict Chao: falleció el monje benedictino más anciano del mundo a los 108 años en Hong Kong.
- Persecución y Resiliencia: superó persecuciones en China y fundó una histórica abadía en la isla de Lantao.
- Legado Monástico: dedicó su vida a la orden cisterciense, sirviendo como sacerdote y prior durante décadas.