Murió el monje más anciano del mundo: tenía 108 años y fue perseguido por China

Benedict Chao llegó a ser el monje trapense más anciano del mundo.

Sin embargo, lo peor llegó con Mao Zedong, cuando el dictador chino tomó el control de la región.

En 1947, el año en que el P. Chao realizó sus votos perpetuos, atacaron la abadía de Nuestra Señora de la Consolación, en Yangjiaping. A los monjes los torturaron y obligaron a dejar el monasterio.

Un trotamundos

Chao huyó a otras regiones de China para sobrevivir. Luego viajó hacia Canadá o Estados Unidos. El religioso aprendió técnicas para elaborar queso en una abadía de Utah.

El sacerdote se trasladó a Hong Kong en la década de 1950. Junto con otros hermanos, construyó el monasterio Nuestra Señora de la Alegría en la isla de Lantao durante 1956. El lugar honra la memoria de la comunidad de Chengting. Además, fundó una lechería trapense en los años ochenta.

El padre sirvió como prior desde 1974 hasta 1998. El religioso pasó 79 años dentro de su orden monástica. También cumplió 77 años como sacerdote al servicio de la comunidad católica.