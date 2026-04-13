Quién es el australiano llamado a reemplazar a Usain Bolt en el atletismo y que ya le batió un récord mundial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrackGazette/status/2043181707747049750&partner=&hide_thread=false 18-year-old GOUT GOUT 19.67s (1.7) over 200m at Australian Championships in Sydney!!



A new U20 World Record

National Record

First Australian man under 20 seconds



A star is born!pic.twitter.com/1GTfFJ4gst — Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 12, 2026

La motivación de Gou Gout "El hijo de Usain Bolt"

Tras ganar la carrera de los 200 metros llanos este fin de semana, el juvenil atleta confesó que haber validado su marca en forma oficial le otorga una nueva perspectiva sobre su potencial físico. "Me quita un enorme peso de encima saber que logré este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos", sentenció el corredor de ascendencia sudanesa.

Embed - Gout Gout breaks Australian 200m record in 19.67 | ABC NEWS

Quien es Gout Gout

Nacido en 2007 en Ipswich, Queensland, Gout es el tercero de siete hermanos de una familia que escapó de la guerra civil en Sudán del Sur. Sus padres buscaron refugio primero en Egipto y finalmente se asentaron en Australia, donde el joven creció repartiendo su tiempo entre las pistas y el fútbol.

La novel promesa del atletismo australiano y mundial entrena bajo las ordenes de Di Sheppard, destacada entrenadora de atletismo australiana, especializada en velocistas y saltadores, elegida como Entrenadora del Año de Queensland en 2024. Actualmente reside en Ipswich Grammar School, donde entrena a Gout Gout.

El atletismo es su forma de vida y ya le ha garantizado seguridad económica a través de un contrato millonario con la firma Adidas, que supera los seis millones de dólares y se extiende hasta 2032.

Ese año es el gran objetivo en su horizonte: los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, donde Gout Gout espera llegar en la plenitud de su carrera para representar a su país y cumplir con la promesa tácita de emular al Lightning Bolt, Usain Bolt, quien logró 11 títulos mundiales y 8 olímpicos, y los récords mundiales de los 100 y 200m lisos, y la carrera de relevos 4×100 con el equipo de Jamaica.