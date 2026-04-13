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Quién es el australiano llamado a reemplazar a Usain Bolt en el atletismo y que ya le batió un récord mundial

Una ascendente figura australiana batió el récord mundial juvenil de los 200 metros de Usain Bolt y se encamina a ser la nueva estrella del atletismo

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Gout Gout, el australiano que batió el récord mundial juvenil de los 200 metros llanos que había logrado Usain Bolt a los 18 años.

Gout Gout, el australiano que batió el récord mundial juvenil de los 200 metros llanos que había logrado Usain Bolt a los 18 años.

Desde Australia llegó la noticia que confirmó lo que muchos especialistas: está surgiendo con fuerza la esperanza de una nueva figura que reemplace al inolvidable Usain Bolt, retirado hace caso nueve años, y que dejó un historial de logros y registros inéditos e históricos.

Gout Gout, atleta de 18 años, dio un campanazo este fin de semana en el Campeonato de Australia de atletismo tras lograr una marca histórica al correr los 200 metros en 19 segundos 67 centésimas (19' 76/100), un tiempo que lo coloca por encima del récord mundial juvenil logrado por Usain Bolt logrado a esa edad.

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El registro que logró Gout rompió su propio récord nacional, de 20 segundos y 02 décimas (20' 02/10), en Ostrava en 2025. El atleta australiano ya se ha ganado el apelativo de "El hijo de Bolt".

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La motivación de Gou Gout "El hijo de Usain Bolt"

Tras ganar la carrera de los 200 metros llanos este fin de semana, el juvenil atleta confesó que haber validado su marca en forma oficial le otorga una nueva perspectiva sobre su potencial físico. "Me quita un enorme peso de encima saber que logré este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos", sentenció el corredor de ascendencia sudanesa.

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Quien es Gout Gout

Nacido en 2007 en Ipswich, Queensland, Gout es el tercero de siete hermanos de una familia que escapó de la guerra civil en Sudán del Sur. Sus padres buscaron refugio primero en Egipto y finalmente se asentaron en Australia, donde el joven creció repartiendo su tiempo entre las pistas y el fútbol.

La novel promesa del atletismo australiano y mundial entrena bajo las ordenes de Di Sheppard, destacada entrenadora de atletismo australiana, especializada en velocistas y saltadores, elegida como Entrenadora del Año de Queensland en 2024. Actualmente reside en Ipswich Grammar School, donde entrena a Gout Gout.

El atletismo es su forma de vida y ya le ha garantizado seguridad económica a través de un contrato millonario con la firma Adidas, que supera los seis millones de dólares y se extiende hasta 2032.

Ese año es el gran objetivo en su horizonte: los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, donde Gout Gout espera llegar en la plenitud de su carrera para representar a su país y cumplir con la promesa tácita de emular al Lightning Bolt, Usain Bolt, quien logró 11 títulos mundiales y 8 olímpicos, y los récords mundiales de los 100 y 200m lisos, y la carrera de relevos 4×100 con el equipo de Jamaica.

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