Y aunque no siga una rutina de entrenamiento de alto nivel como si lo hacía en su momento, destacó: "Ahora estoy retirado, pero tengo que mantenerme en forma. ¿No parezco un jubilado? Cuando dejé de correr me dijeron: engordarás. Les demostré que estaban equivocados. Me gustaría no hacer nada, pero en realidad siempre tengo algo que hacer, aunque no hay nada más agradable que no hacer nada".

Al punto que descubrió que su pasión es el dominó, actividad a la que le destina bastante tiempo: "Juego al dominó seis horas al día con mis amigos". Además relató que se lo toma con mucha seriedad y que ya están "haciendo giras de dominó por Jamaica". Más allá de la tranquilidad con la que vive, explicó que no deja de lado su parte competitiva: "Cuando juego con mis amigos me pongo muy agresivo".

Usain Bolt.jpg El ex atleta sueña con ganar un Grammy.

Usain Bolt sorprendió con su nueva pasión que lo acerca a los mejores artistas del mundo

En la entrevista también repasaron sus logros y récords que marcaron un hito en el mundo del atletismo dando lugar a una autocrítica que derivó a una confesión: "Creo que podría haber hecho más. Había algunas cosas que podría haber cuidado más para ir más rápido".

"Quizás al final podría haber apretado un poco más y terminar en 9''55, pero solo me interesaba ganar y demostrarle al mundo que era el mejor"

Su retiro le permitió involucrarse más con otra pasión: la música. Cuando era atleta muchas veces se lo observó en el papel de DJ y ahora, con más tiempo disponible, pudo dedicarle más horas embarcandose en una aventura profesional que lo acerca a los artistas top del mundo y donde quiere destacarse tanto como lo logró en el atletismo: "También soy productor musical, mi objetivo es ganar el Grammy".