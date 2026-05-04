El salón de la fama de los campeones de la Maratón Internacional de Mendoza

El salón de la fama de los campeones masculino de la Maratón Internacional de Mendoza

La tabla histórica de la MIM en un inicio tenía otro circuito donde, por ejemplo en la edición de 2013, finalizaba en el Estadio Malvinas Argentinas y los atletas debían ingresar al verde césped para finalizar la carrera.

Luego se decidió elegir uno que tenga como punto de llegada los Caballitos de Marly y que fue homologado por la IAAF y la AIMS.

A continuación la tabla actualizada de los ganadores de los 42 kilómetros de la Maratón Internacional de Mendoza:

Tabla histórica 2026 Todos los tiempos de la Maratón Internacional de Mendoza desde su inicio.

Los atletas que más veces ganaron la Maratón Internacional de Mendoza

Así está el ranking de los más ganadores en la categoría "Masculinos" donde 5 atletas han ganado - en conjunto - 17 ediciones de 26:

Cristian Mohamed: 5 MIM ganadas (2007, 2009, 2011, 2017 y 2019).

ganadas (2007, 2009, 2011, 2017 y 2019). Cristian Malgioglio: 3 (1999, 2001 y 2008).

José Luis Luna: 3 (2004, 2005 y 2006).

Darío Burgos: 3 (2014, 2015 y 2016).

Carlos Becerra: 3 (2023, 2024 y 2026).

El resto de los ganadores con una competencia cada uno:

Eduardo Machuca: 2002.

Juan Enrique Encina: 2003.

Miguel Gauna: 2010.

Francisco Sanzana: 2012.

Jorge Valdés: 2013.

Nicolás Ternavasio: 2018.

Antonio Poblete: 2021.

Luis Molina: 2022.

Bruno Barsotti: 2025.

Adela Barrios Adela Barrios se impuso en 2025 en la Maratón Internacional de Mendoza con un tiempo de 2:48:32.

En cuanto a la categoría "Femenino", a continuación las más ganadoras en una lista encabezada por Adela Barrios, Verónica Paz y Betiana Guzzetta con cuatro victorias:

Adela Barrios: 4 (2019, 2021, 2022 y 2025).

Verónica Paz: 4 (2001, 2004, 2005 y 2006).

Betiana Guzzetta: 4 (2007, 2009, 2011 y 2012).

Johana Emmert: 2 (2017 y 2018).

MIM 13 A pura emoción: María Belén Alegre se quedó con los 42 kilómetros de la Maratón Internacional de Mendoza en 2026.

De 26 ediciones, 14 las ganaron atletas que se impusieron en más de una ocasión; en 12 oportunidades llegaron primeras deportistas que la ganaron una vez:

Patricia Correa: 1999.

Carina Allay: 2002.

Ramona Campos: 2003.

Marisa Prado: 2008.

Desiree Amores: 2010.

Verónica Donoso: 2013.

Adriana Blesa: 2014.

María Civelli: 2015.

Belén Cabrera: 2016.

Sarah Garthe: 2023.

Luciana Lucero: 2024.

María Belén Alegre: 2026.

MIM 2018 Una postal de la Maratón Internacional de Mendoza en 2018.

Los récords vigentes de la MIM

José Luis Luna mantiene el récord masculino con un tiempo de 2:19:01 en una marca que se ha mantenido durante 20 años ya que la consiguió en 2006.

En cuanto al récord femenino, la corona la mantiene Adela Barrios con un tiempo de 2:47:44 logrado en 2019.