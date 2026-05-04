Maia Reficco, pareja de Colapinto, y su increíble reacción al conocer a Lionel Messi en el GP de Miami

Maia Reficco y su increíble reacción al conocer a Lionel Messi

Acompañando a Colapinto en todo momento estuvo su novia, la reconocida actriz de Broadway Maia Reficco. La pareja, que recientemente confirmó su relación tras meses de rumores, vivió una jornada de emociones intensas que alcanzó su punto máximo cuando la familia Messi ingresó al sector exclusivo del equipo francés para saludar al corredor pilarense.

La reacción de Maia Reficco al encontrarse cara a cara con Lionel Messi no tardó en volverse tendencia. La joven artista, que suele mantener un perfil bajo respecto a su vida privada, no pudo ocultar su asombro y felicidad absoluta ante la presencia del 10.

Franco Colapinto - Lionel Messi Lionel Messi y Franco Colapinto se volvieron a reunir.

Maia, quien ha estado acompañando a Franco durante la prueba de Miami, fue parte de la foto grupal que capturó el momento histórico. La naturalidad con la que la actriz vivió su primer gran evento de la máxima categoría como pareja oficial, sumada a su genuina reacción de fan ante el capitán de la Selección Argentina, fue uno de los focos de atención del fin de semana.

Maia Reficco - Lionel Messi El encuentro entre Maia Reficco y Lionel Messi.

El efecto Messi y la consolidación de la pareja Colapinto - Reficco

La visita de Messi fue señalada por muchos como el talismán necesario para que Colapinto lograra su mejor resultado en la F1. La complicidad entre Franco, Maia y el clan Messi fue evidente, reforzando la idea del poder argentino en el exterior.

Los memes y comentarios en redes no tardaron en aparecer, bromeando con que el GOAT contagió su magia al piloto tras el cálido abrazo que se dieron antes de la competencia.

Por otro lado, este evento sirvió como la presentación oficial y definitiva de la relación entre el piloto de Alpine y la actriz. Tras haber sido vistos paseando de la mano por las playas de Miami días atrás la pareja se consolida así como una de las favoritas del público, uniendo el mundo del deporte motor con el del espectáculo internacional.

colapinto-maia-reficco Además de la reunión con Lionel Messi, Colapinto estuvo acompañado por su pareja.

El cierre de la jornada en Florida dejó a una Maia Reficco agradecida y feliz por el desempeño de su pareja y por el regalo inesperado de conocer a su ídolo máximo. Con la mira puesta en las próximas carreras en Canadá y Mónaco, la actriz demostró ser el apoyo incondicional de Colapinto, mientras el mundo del fútbol y el automovilismo celebran esta unión de talentos argentinos que brillan con luz propia bajo el sol de Miami.