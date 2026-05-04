La zona roja de la Premier League: Taty Castellanos cayó en puestos de descenso y Cuti Romero se salva

Taty Castellanos Taty Castellanos podría descender en la Premier League.

Los resultados de la Premier League que cambió la lucha del descenso

El sábado el West Ham de Taty Castellanos visitó al Brentford y cayeron de manera estrepitosa por 3 a 0; el mendocino estampó la pelota contra los palos en dos oportunidades, recibió una tarjeta amarilla y salió sustituido a los 65 minutos cuando su equipo ya caía por 2 a 0.

Por su lado, el Tottenham visitó al Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía obteniendo tres puntos de oro: ganó 2 a 1 y quedó fuera de la zona de descenso. Cuti Romero no concentró ya que está lesionado, pero pudo ver cómo su equipo salía de la zona de descenso en una definición de temporada para el infarto.

Ahora se vienen momentos decisivos que definirán qué equipo continuará en la Premier League y cuál descenderá para disputar la Championship ya que quedan por delante solo tres partidos.

cuti-romero-1 Cuti Romero se está perdiendo los últimos partidos de la Premier League.

Lo que queda en la lucha por el descenso en la Premier League

Nottingham Forest tiene 42 puntos y hoy venció al Chelsea por 3 a 1, por lo que puede respirar más aliviado ya que le sacó cinco puntos al Tottenham, su más inmediato perseguidor cuando quedan en juego nueve puntos.

vs. Newcastle (L).

vs. Manchester United (V).

vs. Bournemouth (L).

Tottenham se está salvando del descenso con 37 puntos, pero tiene por delante un fixture complicado aunque por el momento depende de sí mismo:

vs Leeds (L).

vs Chelsea (V).

vs Everton (L).

El West Ham tiene 36 puntos y viene de caer contra Brentford mientras que los próximos partidos son muy complicados:

vs. Arsenal (L).

vs. Newcastle (V).

vs. Leeds (L).

De esta manera el duelo entre los argentinos está más vigente que nunca, pero Taty Castellanos tendrá la oportunidad de torcer la historia dentro del campo de juego mientras que Cuti Romero, por el momento, no volverá a las canchas.