Pateó el tablero: Denunció por arreglo del partido a su arquero y se fue de la cancha

Una denuncia muy grave, por venir de parte de un protagonista, ha empañado la credibilidad del fútbol en la Liga Panameño de Fútbol y está ligada a las apuestas ilegales y al "arreglo" de partidos. Esto ocurrió el pasado sábado en el partido entre Alianza y Sporting.
El futbolista Gustavo Herrera del Sporting San Miguelito de la liga profesional de Panamá decidió abandonar el terreno de juego de manera imprevista antes del final del encuentro frente a Alianza Fútbol Club, y hacer una denuncia contra el arquero de su equipo, José Calderón, por hacer maniobras para amañar el resultado, que finalmente fue 3 a 2 para Alianza, gracias al sospechado gol anotado en tiempo de descuento.
Llamó la atención la salida intempestiva del jugador, que fue captada por la transmisión oficial de TV. Allí se ve al jugador, indignado, que señaló un error "sospechoso" en el arco de su propio conjunto. Tras dejar la cancha por voluntad propia, el futbolista ratificó sus sospechas ante los medios, sus redes sociales, y las autoridades, vinculando el desempeño del portero con presuntas apuestas ilegales.
La jugada fue realmente insólita, ya que, tras un centro que queda cerca del primer palo de Calderón, este la toma y se deja caer dentro de su valla, anotando el autogol que dio el triunfo a Alianza.
Ante la gravedad de los hechos, la Federación Panameña de Fútbol y la liga profesional iniciaron un proceso administrativo para esclarecer lo sucedido. El incidente reactivó la alarma sobre la integridad del deporte en la región, en un contexto donde las sospechas por manipulación de resultados han ganado terreno en diversas ligas del continente.
La palabra de la Liga Panameña de Fútbol
La Liga panameña de Fútbol emitió desde su página web un comunicado oficial fechado el 3 de mayo con el siguiente texto:
"La Liga Panameña de Fútbol ha abierto de oficio una investigación formal por el grave hecho ocurrido durante el partido del 2 de mayo entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, que podría comprometer la integridad de la competencia.
Estamos solicitando a la Unidad de Integridad que proceda a citar a las partes involucradas para que rindan las explicaciones correspondientes, mientras se activan todos los mecanismos establecidos en el protocolo institucional, incluyendo la articulación inmediata de la fuerza de tarea conjunta.
La Liga reconoce que en el fútbol pueden existir errores propios del juego. Sin embargo, también es claro que hay situaciones que exceden ese margen, por tanto, inaceptable dentro de los estándares de competencia profesional.
Además, estaremos enviando una carta formal a la Comisión de Disciplina de la FPF para que emita, a la mayor brevedad posible, las sanciones correspondientes (de haberlas) derivadas de la investigación anterior.
Sin perjuicio de la presunción de inocencia, esta Liga actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias.
De comprobarse responsabilidades, se solicitarán sanciones ejemplares. Ninguna conducta individual puede poner en riesgo el trabajo, el esfuerzo y la credibilidad de cientos de profesionales, jugadores, entrenadores y gente muy responsable que sostienen este torneo".