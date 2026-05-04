Pateó el tablero: Denunció por arreglo del partido a su arquero y se fue de la cancha

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fer_esquivel22/status/2051007217021669628&partner=&hide_thread=false Sucedió en Panamá.



En el duelo entre Alianza FC vs Sporting San Miguelito, jugada sobre los 90' y partido empatado; el Portero José Calderón hace esto y 3-2.



Ex mundialista y figura, ahora señalado por apuestas deportivas.



¿AMAÑO?pic.twitter.com/GlD0FVijOQ — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 3, 2026

La jugada fue realmente insólita, ya que, tras un centro que queda cerca del primer palo de Calderón, este la toma y se deja caer dentro de su valla, anotando el autogol que dio el triunfo a Alianza.

Ante la gravedad de los hechos, la Federación Panameña de Fútbol y la liga profesional iniciaron un proceso administrativo para esclarecer lo sucedido. El incidente reactivó la alarma sobre la integridad del deporte en la región, en un contexto donde las sospechas por manipulación de resultados han ganado terreno en diversas ligas del continente.

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La palabra de la Liga Panameña de Fútbol

La Liga panameña de Fútbol emitió desde su página web un comunicado oficial fechado el 3 de mayo con el siguiente texto:

"La Liga Panameña de Fútbol ha abierto de oficio una investigación formal por el grave hecho ocurrido durante el partido del 2 de mayo entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, que podría comprometer la integridad de la competencia.

Estamos solicitando a la Unidad de Integridad que proceda a citar a las partes involucradas para que rindan las explicaciones correspondientes, mientras se activan todos los mecanismos establecidos en el protocolo institucional, incluyendo la articulación inmediata de la fuerza de tarea conjunta.

La Liga reconoce que en el fútbol pueden existir errores propios del juego. Sin embargo, también es claro que hay situaciones que exceden ese margen, por tanto, inaceptable dentro de los estándares de competencia profesional.

Además, estaremos enviando una carta formal a la Comisión de Disciplina de la FPF para que emita, a la mayor brevedad posible, las sanciones correspondientes (de haberlas) derivadas de la investigación anterior.

Sin perjuicio de la presunción de inocencia, esta Liga actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias.

De comprobarse responsabilidades, se solicitarán sanciones ejemplares. Ninguna conducta individual puede poner en riesgo el trabajo, el esfuerzo y la credibilidad de cientos de profesionales, jugadores, entrenadores y gente muy responsable que sostienen este torneo".