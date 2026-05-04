Arsenal vs. Atlético de Madrid en la Champions League: por un lugar en la gran final, dónde verlo

Arsenal - Atlético Madrid Los equipos buscan un lugar en la final de la Champions League.

Arsenal vs. Atlético de Madrid en la Champions League

En el partido de ida los goles llegaron desde el punto de penal: cuando el primer tiempo estaba por finalizar Viktor Gyökeres convirtió desde los 12 pasos abriendo el marcador y fue Julián Álvarez quien empató el encuentro a los 56 del complemento.

De esta manera la serie quedó completamente abierta y el Arsenal tendrá la posibilidad de conseguir el boleto para la final de la Champions League como local y frente a su gente.

Los ingleses quedaron primeros en la zona de liguilla con 24 puntos, por lo que clasificaron directamente a los octavos de final:

Octavos de final vs. Bayer Leverkusen (Alemania): 3 - 1 (resultado global).

Cuartos de final vs. Sporting Lisboa (Portugal): 1 - 0 (resultado global).

Por su lado, el conjunto español terminó la zona de liga en el puesto 14 con 13 puntos, fue así que tuvo que jugar los 16avos de final:

16avos de final vs. Brujas (Bélgica): 7 - 4 (resultado global).

Octavos de final vs. Tottenham (Inglaterra): 7 - 5 (resultado global).

Cuartos de final vs. Barcelona (España): 3 - 2 (resultado global).

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Dónde ver el partido de semifinales de Champions League

El encuentro tendrá como árbitro principal al alemán Daniel Siebert, mientras que en el VAR estará su compatriota Bastian Dankert.

La pelota comenzará a rodar a partir de las 16 (hora de Argentina) y podrá verse a través de la pantalla de Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium.

El otro boleto para la final se definirá el miércoles en Alemania cuando el Bayern Múnich reciba al PSG a partir de las 16 en una serie que también está completamente abierta ya que en el partido de ida los franceses se impusieron por 5 a 4 en un partido histórico.

La final de la Champions League se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.